前總統馬英九確診　馬辦證實：症狀輕微已康復

前總統馬英九原本預計於昨（18）日上午，前往苗栗參與國民黨縣長參選人謝福弘的競選總部成立大會，不過卻臨時改以錄製影片的方式表達加油之意，據傳是因為馬英九確診的緣故，導致本人無法到場。對此馬英九辦公室方面也證實確診一事，並表示目前已經康復，正在進行自主健康管理當中，因此無法昨日才無法到場。
國民黨苗栗縣長參選人謝福弘昨日舉行競選總部成立大會，除了前苗栗縣長劉政鴻、國民黨主席朱立倫等人都到場支持外，原本預計親自到場的馬英九，則臨時改為以影片的方式為謝福弘加油，突然缺席活動也引發外界關注。
而根據媒體報導，馬英九疑似是在兩週前參與泳渡日月潭活動後確診新冠肺炎。對此馬英九辦公室方面也證實，近日的確確診新冠肺炎，即依法規進行居家照護，症狀輕微，也已經康復。馬辦方面指出，由於馬英九已經打過第四劑疫苗，因此症狀相當輕微，目前已經康復在進行自主健康管理。
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