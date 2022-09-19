靜待FOMC會議結果　台股連7週遭外資調節

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，在通膨、升息、衰退等擔憂影響下，上週美股全數重挫；雖然美國CPI不如預期，但8月PPI月增率符合市場預期，為連續兩個月負成長，年增率亦由9.8%下滑至8.7%，創去年8月以來最低值，且上週初請失業金人數降至21.3萬人，同樣低於市場預期，顯示整體經濟表現仍算穩健。
葉家榮指出，從消費者信心指數來看，最新公布的美國9月消費者信心指數為59.5，雖然仍低於預期的60，不過已見到回溫並為4月以來波段高點。而本週市場聚焦的重量級會議，為台灣時間本週四凌晨的美國FOMC會議，將是全球金融市場的重要觀察重點，目前升息三碼為市場共識，而會後聲明及點陣圖將可作為之後升息路徑的判斷最好依據。
葉家榮認為，就投資角度分析，回歸美股評價面，目前S&P500指數的前瞻本益比約為17.5倍，不僅低於過去五年均值19.9倍，甚至約當過去十年平均水位的17.4倍，在企業獲利溫和成長下，當利空因素逐步反應並淡化，市場中長期震盪向上的機率將走高。
至於台股部分，在等待FOMC會議以及台灣央行理監事會議結果，台股瀰漫觀望氣氛，今日指數開平走低，終場下跌136.08點，跌幅0.93%，收在14425.68點。PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，8月下旬以來，市場認為聯準會可能持續以快速的升息步伐抑制通膨，導致外資對台股持續站在賣方，加上中國清零政策使人民幣轉貶，以及市場仍處在地緣政治風險干擾中更帶動亞洲貨幣貶值，進而導致新台幣持續貶值，雖然台灣出口及基本面依然穩健，然股匯市走勢後續須進一步觀察，若能守穩並突破下降趨勢線才能有較大行情。
針對台股展望，柯鴻旼說明，目前科技業庫存調整狀況可能延續至明年上半年，已成為市場已知且消化之訊息，且暫無新的利空消息，預料短期市場已至相對底部，預料盤勢在橫盤打底後，可望透過族群輪動震盪走高，而具有產業成長前景之類股，更將成為資金聚焦首選，其中，科技股的伺服器產業仍是投資主軸，特別是2023年著眼於新平台的轉換與高速運算持續發展，帶動伺服器成長動能有望繳出雙位數成長。