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強震後綠營批都更要391年才能完成　侯友宜：持續推動

▲侯友宜回覆議員質詢，表示新北近年來改建老屋約危過去都更總和的4倍，會持續推動加速都更。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.19）
▲侯友宜回覆議員質詢，表示新北近年來改建老屋約危過去都更總和的4倍，會持續推動加速都更。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.19）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-19 17:43:192022-09-19 17:47:23

歷經花東強震，新北市議會民進黨團今（19）日在新北市議會總質詢指出，新北30年以上老舊房屋達70萬棟，以新北現在的都更速度至少要391年才能完成，要求市府提出改善辦法。新北市長侯友宜答詢回覆，新北近年來改建老屋約危過去都更總和的4倍，有危害性的會優先處理，包括降低同意門檻等，持續推動加速都更。

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民進黨新北市長候選人林佳龍也在競選參訪行程時受訪表示，新北老舊危樓特別多，承諾當選後會努力核定至少4萬戶進行都更，因為老舊建築不只涉及都市景觀，也涉及到公共安全，所以在地震發生前要加速推動都市更新。

新北市議員何博文表示，前內政部長李鴻源曾說，雙北若發生6級以上地震，會倒4000棟房子以上；若以新北現在的都更速度，把老舊房舍全部都更需要花391年，指出侯友宜選戰訴求「安居樂業」，卻看不到成績，強調市府應提出具體可行辦法，讓30年以上的房子都完成改建，讓民眾安心。

新北市議員張志豪質詢時也進一步提到，新北市危老都更目前受理561件、核准453件，而新北都更案報核130件，審定17件，跟比台北市就是慢上許多；還有中和老舊房屋許多都是危老案件，民間自主還是需要政府協助；在侯市長提出的「都更三箭」競選成績中，像在中和捷運沿線就沒有大規模都市更新，看不出成果。

林佳龍則是在午後參訪視崙工業區廠家受訪時指出，防災防震是全國都在重視，臺北盆地是經不起大地震的，所以有催生成立台灣消防發展與交流協會，但最重要的還是加強在危老都更，讓老舊危樓可以在倒塌前就得以重建，包括一般住宅乃至於工業區廠房，提出專案辦理、主動指認、增加預算及加速推動四個做法，這是更積極去避免地震災害所造成的災害作法。

侯友宜在議會答詢時重申，市府除積極推展都市更新政策，對於30年以上老屋也提供了多元的都更途徑，像是針對危險的海砂屋推出防災都更2.0方案，優先處理海砂屋等危險老屋，另外針對主要幹道周邊老舊房屋編列預算，加速改建危老房屋，全方位改善城市面貌，在這4年裡核准超過600件，成功改建的老屋戶數則高達9000多宅。

▲林佳龍參訪樹林工業區廠家，受訪承諾當選後會努力核定至少4萬戶進行都更，因為老舊建築不只涉及都市景觀，也涉及到公共安全，所以在地震發生前要加速推動都市更新。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.19）
▲林佳龍參訪樹林工業區廠家，受訪承諾當選後會努力核定至少4萬戶進行都更，因為老舊建築不只涉及都市景觀，也涉及到公共安全，所以在地震發生前要加速推動都市更新。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.19）

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