強震後綠營批都更要391年才能完成　侯友宜：持續推動

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新北市議員何博文表示，前內政部長李鴻源曾說，雙北若發生6級以上地震，會倒4000棟房子以上；若以新北現在的都更速度，把老舊房舍全部都更需要花391年，指出侯友宜選戰訴求「安居樂業」，卻看不到成績，強調市府應提出具體可行辦法，讓30年以上的房子都完成改建，讓民眾安心。
新北市議員張志豪質詢時也進一步提到，新北市危老都更目前受理561件、核准453件，而新北都更案報核130件，審定17件，跟比台北市就是慢上許多；還有中和老舊房屋許多都是危老案件，民間自主還是需要政府協助；在侯市長提出的「都更三箭」競選成績中，像在中和捷運沿線就沒有大規模都市更新，看不出成果。
林佳龍則是在午後參訪視崙工業區廠家受訪時指出，防災防震是全國都在重視，臺北盆地是經不起大地震的，所以有催生成立台灣消防發展與交流協會，但最重要的還是加強在危老都更，讓老舊危樓可以在倒塌前就得以重建，包括一般住宅乃至於工業區廠房，提出專案辦理、主動指認、增加預算及加速推動四個做法，這是更積極去避免地震災害所造成的災害作法。
侯友宜在議會答詢時重申，市府除積極推展都市更新政策，對於30年以上老屋也提供了多元的都更途徑，像是針對危險的海砂屋推出防災都更2.0方案，優先處理海砂屋等危險老屋，另外針對主要幹道周邊老舊房屋編列預算，加速改建危老房屋，全方位改善城市面貌，在這4年裡核准超過600件，成功改建的老屋戶數則高達9000多宅。