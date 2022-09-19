影／蘇貞昌勘察春日國小　囑咐教育部長全力給予協助

花東地區飽受地震災害所苦，行政院長蘇貞昌也在中午12點20分抵達台鐵花蓮東里站聽取災害簡報，並開始訪視行程，不過蘇下午的行程卻有所變動，提前1個小時就來到花蓮春日國小，並與教育部長潘文忠一同聽取簡報，蘇也當場指示教育部全力協助校方相關善後措施，並要求以師生安全為第一要務。
校方表示，倒塌的通廊在民國87年就已經開始使用了，而目前校內共有57學生和18位老師。蘇貞昌同時指示，要求請專業技師來詳盡檢視春日國小，不要影響師生出入，尤其是小學生會好奇，該圍籬的、隔離的要做好，重新設計師生相關動線，未來工人、機具的出入如何不影響學生受教，一定要做好。
蘇貞昌進一步表示，謝謝校長和老師們辛苦照顧學生，「現在我們盡快給他們幫忙，儘快讓校方安心，主要讓孩子能方便使用校園，不要讓他們受到影響才是第一要務。」
教育部長潘文忠也指出，實在這一次看到有關春日國小的災損確實受到地震嚴重的影響，不過也能看到在教育部先前做的硬體補強的部分的確也發揮防護效果，目前部裡面將提供水塔、電力的部分進行搶修，讓學生回到校園能夠一切就緒。
至於倒塌的連通廊，潘文忠說，為了安全考量一定要儘速拆除，在課室部分的確也需要整理，至於事後重建的建材不見得要繼續用水泥，應該也有很多輕巧但同樣穩固的材質，能達到一樣的效果，這部分教育部也會共同協助。