莫德納次世代疫苗　高雄今晚8時起預約、24日接種

高雄市今(19)日晚間８時起開放預約莫德納次世代疫苗，預定於24日起開放接種。衛生局表示，高雄市將於24日(六) 開設莫德納次世代疫苗及嬰幼兒BNT疫苗社區接種站，次世代疫苗對象為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用（第3、4劑），另外BNT疫苗對象則為2至4歲幼兒（第1、2劑）。
高雄市今新增2,166例確診個案、20例境外移入個案，盛行率23.72%；目前負壓隔離及專責病房總計682床，空床率52.2%，量能充足無虞。高雄市將於9月24日(六) 開設莫德納次世代疫苗及嬰幼兒BNT疫苗社區接種站，接種地點分別為慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站及中油宏南訓練教室，自9月19日晚上8時起於「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」開放預約，也有開放限量現場登記接種。
陳其邁提醒，為提升65歲以上長者、幼兒及青少年自身保護力及群體免疫效應，接種疫苗是最好方式。65歲以上長者、機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者應儘速預約完成第2劑追加劑(第4劑)接種，家長協助家中6個月至11歲兒童儘速完成接種第2劑疫苗，12-17歲青少年則完成第3劑疫苗，對於預防重症可達80-90%保護力，預防孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)有效性更可達80-90%。
中央監測COVID-19確診個案基因定序BA.5佔比59.2%，近兩週可能到達流行波段高峰。65歲以上長者和家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，也可逕上衛生局全球資訊網，查詢疫苗接種合約醫療院所詳細名單；6個月-5歲嬰幼兒BNT/莫德納合約院所。
※【NOWnews 今日新聞
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