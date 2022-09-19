花東強震釀交通受阻　台鐵、觀光局動起來

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搶修情形至下午4點為止，玉里=東里間軌道挫屈及電車線桿斷約40支，需俟軌道復舊後持續搶修。東里站運安會已同意車廂復原，預估車廂復位5天，雨棚拆除2天。東里=東竹間軌道挫屈嚴重，搶修約需3至5天。東竹=富里間一處方向不整已修復完成，一處軌道挫屈持續搶修中。橋梁部分，萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待勘察檢測後，再擬搶修計畫，其他橋梁全面詳細勘察中。其餘均修復完成。
台鐵接駁情形截至下午4點為止，共開出類火車115輛、接駁人數3,405人。因受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息部分，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次，持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車壹次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。
由於花蓮=臺東間受地震影響路線中斷，已購買該區段之車票至路線修復開通前，免收退票手續費。台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。
而觀光局指出，由於自9月18日主震過後大、小餘震不斷，中央災害應變中心為確保民眾安全，業通知「近期仍有地震發生機率，各地山區可能出現土石滑落，山區道路通阻受困，請民眾暫免山域活動，確保自身安全。」，另觀光局東部海岸國家風景區管理處及花東縱谷國家風景區管理處基於為維護民眾旅遊安全考量，業針對所轄台東縣「三仙台遊憩區（八拱橋）、八仙洞靈岩洞周邊步道、綠島朝日溫泉往海濱天然池步道」及花蓮縣「大石鼻山登山步道、泰平山、鹿野高台起飛場及玉富自行車道」等經管遊憩景點辦理預警性封閉，希望民眾如非必要，請勿至上述地點。
交通部觀光局張錫聰局長也說明，近期因地震頻繁，已責成所轄各國家風景區管理處全面提升轄管區域旅遊環境安全及宣導，另特別就山域景點、秘境及步道等旅遊景點加強派員巡檢，以保障遊客安全，另請遊客於近期遵守中央災害應變中心通知暫時避免山域旅遊活動，確保自身安全。