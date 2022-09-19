狠甩老爸！查爾斯成新英王非最有錢　威廉資產飆破375億

我是廣告 請繼續往下閱讀
查爾斯三世在女王辭世之後，繼承長達671年歷史的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster）。從英國王室揭露的財務報告數據顯示，他今年收支利潤為2400萬英鎊（約台幣8.59億元），是2000年的三倍。
不過外界並不清楚查爾斯的其他財務收入情況，包含他繼承父親菲利普親王的資產，但據傳可能包括諾福克郡的王室別墅桑德令罕府（Sandringham Estate）及蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）。
哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Rachel Meghan Markle）雖已離開王室，不過哈利獲封薩賽克斯公爵（Duke of Sussex）後，也從母親黛安娜繼承了部分遺產，夫妻兩人2年前砸下1100萬英鎊（約台幣3.94億元）購入美國加州的一棟豪宅，以現今市價來算估計已翻倍漲。
另外，夫妻倆先前與Spotify及Netflix等串流平台簽下天價合約，外傳其商業收入可高達1800萬英鎊（約台幣6.44億元）。但即使如此，夫妻倆在財富排行榜上也僅能位居王室第三。
王室擁有的資產包括英國皇家財產局（Crown Estate）價值約165億英鎊的土地及建築物、蘭卡斯特及康瓦爾公國領地等等。王室財富在這10年內翻倍成長，從2012年3月的90億英鎊，增至今年3月的183億英鎊，根據《星期日泰晤士報》，此數字已經超越英國最大零售商特易購（Tesco）的市值170億英鎊。