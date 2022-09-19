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狠甩老爸！查爾斯成新英王非最有錢　威廉資產飆破375億

▲「威爾斯親王」威廉王子繼承了伊莉莎白二世等人的遺產，成為王室財富排行榜中榜首。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威爾斯親王」威廉王子繼承了伊莉莎白二世等人的遺產，成為王室財富排行榜中榜首。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-19 18:09:23

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，新英王查爾斯三世（Charles III）繼位，不過在英國王室成員財富榜當中，位居榜首的卻不是他，而是受封為「威爾斯親王」的威廉王子（William, Prince of Wales），其淨資產達到10.5億英鎊（約台幣375億元），超過查爾斯三世的9億英鎊（約台幣322億元）。

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根據《太陽報》報導，伊莉莎白王后（Queen Mother）逝世之後，威廉在2002年時繼承了其高達700萬英鎊（約台幣2.5億元）的的遺產，而媽媽黛安娜王妃於1997年逝世，也留給威廉1000萬英鎊（約台幣3.58億元）的財產。女王駕崩之後，新任「威爾斯親王」的威廉王子從父親手中接管了擁有685年歷史的康瓦爾公國領土（Duchy of Cornwall），晉身為億萬富豪。

查爾斯三世在女王辭世之後，繼承長達671年歷史的蘭開斯特公國領土（Duchy of Lancaster）。從英國王室揭露的財務報告數據顯示，他今年收支利潤為2400萬英鎊（約台幣8.59億元），是2000年的三倍。

不過外界並不清楚查爾斯的其他財務收入情況，包含他繼承父親菲利普親王的資產，但據傳可能包括諾福克郡的王室別墅桑德令罕府（Sandringham Estate）及蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）。

哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Rachel Meghan Markle）雖已離開王室，不過哈利獲封薩賽克斯公爵（Duke of Sussex）後，也從母親黛安娜繼承了部分遺產，夫妻兩人2年前砸下1100萬英鎊（約台幣3.94億元）購入美國加州的一棟豪宅，以現今市價來算估計已翻倍漲。

另外，夫妻倆先前與Spotify及Netflix等串流平台簽下天價合約，外傳其商業收入可高達1800萬英鎊（約台幣6.44億元）。但即使如此，夫妻倆在財富排行榜上也僅能位居王室第三。

王室擁有的資產包括英國皇家財產局（Crown Estate）價值約165億英鎊的土地及建築物、蘭卡斯特及康瓦爾公國領地等等。王室財富在這10年內翻倍成長，從2012年3月的90億英鎊，增至今年3月的183億英鎊，根據《星期日泰晤士報》，此數字已經超越英國最大零售商特易購（Tesco）的市值170億英鎊。

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