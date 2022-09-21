王品尬鍋插旗桃園！中壢鄉親爽吃9折優惠 週週抽2000元
王品集團「尬鍋」主打台潮風味鍋物，剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等經典台味齊飄香，在台北一開幕就爆紅，至今常一位難求。如今插旗桃園，中壢元化店正式開幕祭出中壢鄉親平日用餐9折優惠，而且週週抽2000元開鍋金。
王品「尬鍋」中壢元化店進軍海華商圈，當地金華里因擁有中壢SOGO百貨、威尼斯影城等商業據點，吸引高所得族群入住，而得桃園「第二富里」的頭銜。相中在地消費力，「尬鍋」開出兩層樓90坪、客席88席的全新店面，延續一貫台式復古風格，採用粉光水泥、拼貼磁磚，復刻台灣意象，搭配色塊與霓虹元素增添摩登氛圍，營造台潮精神。
主打台式鍋物的「尬鍋」，結合剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等台式濃醇湯底入鍋，除了鍋底內含帶骨雞腿肉，還可自由搭配梅花豬、雪花牛等肉品涮煮，「一鍋雙饗」的招牌特色既吸引人又能吃得很滿足。用餐皆可享用供應30多款蔬菜、漿餃、紅心芭樂冰沙等台式飲品的自助吧，還有可混搭麵茶粉、黑糖雪Q等配料的3款霜淇淋吃到飽。並供應銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、尬個炸蛋等台式小食。
慶祝開幕，中壢鄉親於10/15前，憑中壢SOGO消費滿千元發票、威尼斯影城票根或桃園市民卡，即可享周一至周四，平日用餐9折優惠。而且「尬鍋」全台三店也同步推出同慶活動，10/6前邀請3位好友加入尬鍋官方LINE帳號，週週抽1名贈送2,000元開鍋金。
另外，全新溫體牛創意火鍋「牛本色」也進駐台北市大安區，分別以採用十五種藥材熬煮的藥膳鍋、使用牛骨搭配鮮蔬果熬製的竹笙牛骨鍋和厚白牛骨湯，主打三種獨家研發老火湯頭，與產地直送、三款不同部位的溫體牛肉，以及各式創意料理可嚐鮮。9/16～9/30，2人以上同行、1人打卡分享即送「牛香小刈包」乙份，4人以上同行、2人打卡分享即送「岩燒牛舌」乙份。