東洋提供千劑流感疫苗挺國手　黃立民示警流感疫情

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林全表示，由於南半球國家已經出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，這對經常要出國爭取榮譽的選手也是不小的心理壓力，為了讓選手安心，東洋響應奧會運動科學理念，將目前製程最先進、不容易產生變異的東洋細胞流感疫苗提供給選手，東洋也感謝奧會搭橋讓企業善盡社會責任，一同保護選手，讓選手安心備戰。
林鴻道指出，今年欣逢奧會成立百年，中華奧會很榮幸與台灣東洋共同合作，積極以科學化的方法為運動員增強體能、健康、營養，才能突破瓶頸、精準提升運動實力，爭取賽場上的最佳表現。「運動帶來健康，疫苗也是追求健康」，二者雖然手段、方式不同，但終極目標完全一致，期許大家共同努力，幫助選手締造更好的成績。
黃立民說明，今年澳洲流感流行時間提前，幅度也超過過去5年平均，確診病例已達21萬6725例，台灣指揮中心也提到，9月第二週就收到50個流感的個案，台灣的流感一般是11月才來，若防疫措施繼續開放，流感疫情有可繼續上升，也強烈暗示今年流感疫情幅度不小。
黃立民強調，一旦減少手部清潔頻率、不戴口罩、沒有保持好社交距離，就容易形成免疫負債、爆發大流行，因此在疫情升溫前就要超前部署、及早接種流感疫苗，有助於同時降低感染新冠病毒的風險，也能降低重症和死亡機率。
黃立民解釋，H3N2病毒株比H1N1和B型流感更容易發生變異，若是流行H3N2病毒株會造成較為嚴重的疫情，而所有流感病毒株在雞胚培養過程都會發生變化，但H3N2的變化容易導致抗原性突變，可能降低抵抗流感的潛在效力，因此利用細胞培養或重組的疫苗生產過程不使用雞蛋，可避免發生雞蛋適應性改變。
黃立民提醒，今年流感可能會大流行，可能會有300萬至400萬人確診，建議民眾還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，並要接種細胞流感疫苗，以預防流感疫情。
湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免影響比賽成績。10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。