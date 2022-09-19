南區戶政宣導政令有創意 戶籍資料藏身童書、桌遊中

臺中市南區戶政事務所宣導政令有創意，首創以冒險故事「勇闖南國之森-米塔與他的守『戶』精靈」童書，將與人們生活最息息相關的結婚、出生、死亡、離婚、門牌等戶籍登記事項融入童書中，深入淺出，讓學齡兒童輕鬆認識戶政業務，獲得民眾好口碑。

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「勇闖南國之森-米塔與他的守『戶』精靈」一書，敘述主角米塔和他的玩偶綠寶到樹精靈王國探險過程，故事中，綠寶帶領小主人米塔到他的家鄉南國之森旅行，同時請精靈王國學識最為淵博的長老爺爺做響導，一一介紹結婚、出生、門牌、遷徙、離婚、死亡等項登記。透過樹精靈王國與人類世界的對比，讓讀者瞭解戶籍登記的意義。書中另設計「戶政小百科」，以戶籍登記文件圖檔搭配解說，淺顯易懂，小朋友很容易接受。

▲台中市南區戶政事務所宣導政令有創意，創先發行桌遊撲克牌，淺顯易懂地讓學齡兒童認識戶籍資料。（圖／南區戶政提供）

此外，南區戶政事務所也推出「勇闖南國之森-戶政時光寶盒」桌遊，讓童書主角及歷代發行身分證、戶口名簿及其他歷史戶籍文件化身撲克牌元素，透過翻牌配對方式，寓教於樂，讓孩子們在遊戲中認識戶籍檔案。

南區戶政事務所主任蕭淑娟表示，近年來公部門政令宣導越來越多元、活潑，此次推出冒險故事與撲克牌，就是希望透過學童們感興趣的方式，發揮創意，深入淺出將戶政與檔案知識融入童書和撲克牌，透過閱讀或遊戲，讓孩子們有更多認識公部門的機會與管道，將戶政業務及檔案應用的推廣向下紮根，達到寓教於樂的宣導效果。

「勇闖南國之森-米塔與他的守『戶』精靈」一書，目前已在國立公共資訊圖書館-電子書服務平台(https://ebook.nlpi.edu.tw/bookdetail/47824)及南區戶政事務所網站(https://www.hsouth.taichung.gov.tw/2794858/post)上架，後續也會將童書發送至臺中市南區的各國民小學、國立公共資訊圖書館及臺中市立圖書館南區分館，希望透過多元管道讓學童及民眾更方便閱讀，進而擴大檔案應用宣導。