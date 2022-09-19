王心凌「浪姐團綜」傳不合！2女星消失 她親曝缺席真相
台灣女星王心凌和南韓歌手Jessica（鄭秀妍），因參與《乘風破浪的姐姐3》再度翻紅，更帶領其他「姐姐」們錄製新節目，被視為「浪姐團綜」話題不斷，但在節目名單內卻不見郭采潔和薛凱琪，反而讓被淘汰的吳謹言頂替，意外惹怒許多粉絲批評。
《乘風破浪的姐姐3》最終由王心凌、Jessica、于文文、譚維維、鍾欣潼、薛凱琪、蔡卓妍、唐詩逸、郭采潔、張天愛共10人成團。其中，排名第一的王心凌就率領蔡卓妍、鍾欣潼、吳謹言、黃小蕾共同錄製《星星的約定》，節目每一期還找來張衛健、佘詩曼、汪東城、張棟樑等人擔任飛行嘉賓，也還會邀請張天愛、唐詩逸、譚維維等姐姐們合體，而節目一上映就大受好評。
另一邊則由排名第二的Jessica，率領于文文、劉戀、趙夢、張儷、張天愛一同錄製《樂隊的海邊》，可能遵循《星星的約定》的節目模式，同樣邀請知名大咖藝人同台。不過，該節目的播出資訊尚未公布，再加上有粉絲發現郭采潔和薛凱琪，都不在這兩大節目的來賓名單內，反而是被淘汰的吳謹言、黃小蕾成為固定班底，引發不小爭議，網路上更傳出許多不合謠言。
對此，據港媒《東網》報導，薛凱琪目前已經回到香港，之所以會婉拒節目邀約，是因為《乘風破浪》的錄影時間，再加上先前工作的關係，已經有1年半的時間都沒有回家。
薛凱琪透露，兩大節目都有來接洽，「但我連酬勞都沒問就婉拒，覺得親情最重要。」面對粉絲關心是否和其他姐姐的感情破裂？薛凱琪則回應，大家都對她很好，即便節目錄完，彼此都有保持聯絡，也希望大家不要誤會。至於郭采潔則尚未回應，但還是有許多粉絲敲碗，希望她能在節目中現身給大家驚喜。（編輯：詹鎰睿）