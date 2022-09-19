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天花板被震塌！桃園羽球場承包商遭起底　黑歷史全被翻出

▲桃園八德運動中心五樓羽球場天花板，18日下午因地震瞬間掉落，砸傷1名正在運動的民眾。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲桃園八德運動中心五樓羽球場天花板，18日下午因地震瞬間掉落，砸傷1名正在運動的民眾。（圖／賴香伶辦公室提供）

編輯中心／綜合報導

2022-09-19 19:49:24

18日台東池上鄉6.8強震，造成桃園市八德國民運動中心羽球館天花板瞬間崩塌，場內運動民眾見狀立刻奔逃，所幸僅1人受輕傷無大礙，但卻震出公共設施安危疑慮，中壢區市議員參選人林佳瑋，質疑羽球場的承包商瑞助營造，自2015年以來多次發生違反職安法令的爭議，光今年就有15件裁罰，為何還能持續承接各大工程標案？對此，該廠商回應表示，羽球館已交由專業技師鑑定，待鑑定結果出爐後，會全力配合市府修繕，其餘事項統一由市府發言。

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據了解，桃園市八德國民運動中心17日才發文稱「5樓羽球燈完成囉！歡迎大家來體驗看看」，沒想到才開放第一天，就因為地震導致天花板輕鋼架全墜毀，還造成1名正在運動的民眾受輕傷，被外界笑稱是「史上最短使用期限的公共設施」。

▲桃園市八德國民運動中心的羽球場昨天剛修好，今天遇地震全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
▲桃園市八德國民運動中心的羽球場17日才剛修好開放民眾使用，18日遇地震一瞬間全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
不過，中壢區市議員參選人林佳瑋今日爆料，羽球場的承包商瑞助營造「劣跡斑斑」，2017年其所承攬的台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死；2019年高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，發生工人被板模砸死意外。且自2015年以來，210次違反勞動法令、4次重大職災事故的紀錄，以及職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋指出，該廠商早在2018年就被《報導者》點名，違反勞動法令紀錄，居於全部廠商之冠，且絕大多數為職安法令，可說是罔顧工地安全，甚至未因受罰而有改善的跡象，因此質疑為何有多項黑歷史的包商「何以能夠持續承接各大工程標案？」，近5年承攬的公共工程決標金額，更是高達452億元，主要委託單位包括行政院、台中市政府、台電、台北市政府、新北市政府、桃園市政府等諸多機關。

林佳瑋坦言，只要中央和地方各政府機關依然可以提供它上百億元的標案，企業根本沒有改善的動機，「對瑞助營造來說，職安違法的罰鍰只是小小的成本」，強烈要求本次坍塌意外的原因應該被釐清，並且應該要重視公共工程營造廠商的長期違法狀況。

▲中壢區議員參選人林佳瑋爆料桃園羽球館承包商的多項黑歷史。（圖／翻攝自林佳瑋臉書）
▲中壢區議員參選人林佳瑋爆料桃園羽球館承包商的多項黑歷史。（圖／翻攝自林佳瑋臉書）
桃園市長鄭文燦則表示，市府將依照鑑定結果，要求負責廠商擔起責任，同時也要求工務局、體育局會同專業技師，針對天花板工程及燈光工程進行鑑定，以瞭解為何地震搖晃會造成天花板被震塌，另運動中心內一到四樓各樓層設施目前不受影響，可照常使用。

面對質疑，瑞助營造回應「羽球館已交由專業技師鑑定，待鑑定結果出爐後，會全力配合市府修繕，其餘事項統一由市府發言」。（編輯：林莞茜）


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