誰還敢站出來舉發？人本籲中市府徹查狼師案洩密責任

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人本等人權團體針對台中狼師案，近一個月前在網路發起立即停聘、擴大調查、併案處理等，獲得139 個團體、超過3萬人連署。但上週教育局長楊振昇接受議員質詢時，證實王姓前校長任職的學校，尚未完成停聘手續，議員質疑市府所謂的「祭出最重懲處」，根本演很大。
人本基金會還因為此案，在網路被攻擊，指是綠營打手。人本今（19）日再度發出聲明，指該會處理校園性侵申訴近20年，從沒看過一個地方政府處理校園師對生性侵事件，竟如此荒腔走板；也不曾因為處理一個性侵事件，受到大量的網軍攻擊及抹黑，企圖模糊焦點。
人本指出，8月間所受理的台中某國中資優班性侵事件，接連獲得 A 生同學及歷屆畢業生聲援，「讓我們更加確信：謊言永遠無法遮掩事實，真相必被看見。」並呼籲市府應徹查洩密責任、不應繼續包庇。
人本今提出「洩密大事記」，指A小姐4月18日向台中市教育局提出調查申請書、5月5日台中市性平會正式受理，但黃姓前校長的聲明中卻提及「在 4 月下旬接獲告知，遭在20多年前的學生指控當年利用權勢性騷、性侵」，狼師竟比性平會委員更早知道此案！A小姐也從一開始的全然信任，到向教育局多次求助無效，才轉向人本求助。
8月17日記者會之後，新的受害者站出來，但教育局卻以黃男已非校長而是老師等理由，拒絕併案調查，交由任職學校另開新案。人本批評，中市府從一開始的不停聘（職）、不肯擴大調查、不願併案處理、刁難新案受理、違反受害人意願將超過刑事追訴期的案件移送地檢署偵辦，到涉及公務員洩密卻不肯調查。「這樣的市府，還有公信力嗎？叫受害人如何相信你？潛在受害人怎麼可能願意站出來舉發？」
人本指出，即使教育部以避免對被害人重複詢問、造成受害人更多心理負擔，二度發公文建請併案調查，中市府仍堅持對其他新案「依法分案調查」，同樣類型的狼師案，台南市府早已有先例，「我們實在不懂，為什麼對台中市政府竟會如此困難？市府究竟怎麼了？」
教育局新聞稿指出。性平會在4個月左右的法定期限內調查已真相大白，並做了解聘最重處分，永不錄用、沒有退休金；調查信發出超過2千封，希望找出潛在受害者，伸張正義，也已送司法偵辦追究其刑責。教育局持續呼籲，如有類似經歷者，可以透過教育局的狼師檢舉信箱、專線提出檢舉，教育局一定追究到底。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110