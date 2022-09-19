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誰還敢站出來舉發？人本籲中市府徹查狼師案洩密責任

▲「台中版房思琪」案，市府9月初做出「解聘、永不錄用、沒有退休金」的懲處，但涉案狼師至今未被學校停聘。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.19）
▲「台中版房思琪」案，市府9月初做出「解聘、永不錄用、沒有退休金」的懲處，但涉案狼師至今未被學校停聘。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.19）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-19 19:46:362022-09-19 20:36:59

「台中版房思琪」案，涉案狼師至今未被正式停聘，揭發此案的人本教育基金會，今指台中市政府遲不追查狼師案洩密的責任，也不依循教育部公文的指示，將其他檢舉案併案調查，批評中市府荒腔走板、信用破產，「受害人如何相信你？潛在受害人怎麼可能願意站出來舉發？」

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教育局晚間回應表示，教育局的職責是調查狼師犯行是否屬實，此案一切依教育部法規處理，負有保密義務者，如有違背願接受相關法規處罰。

人本等人權團體針對台中狼師案，近一個月前在網路發起立即停聘、擴大調查、併案處理等，獲得139 個團體、超過3萬人連署。但上週教育局長楊振昇接受議員質詢時，證實王姓前校長任職的學校，尚未完成停聘手續，議員質疑市府所謂的「祭出最重懲處」，根本演很大。

人本基金會還因為此案，在網路被攻擊，指是綠營打手。人本今（19）日再度發出聲明，指該會處理校園性侵申訴近20年，從沒看過一個地方政府處理校園師對生性侵事件，竟如此荒腔走板；也不曾因為處理一個性侵事件，受到大量的網軍攻擊及抹黑，企圖模糊焦點。

▲A小姐記者會後，多位同學及歷屆畢業生站聲援。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
▲A小姐記者會後，多位同學及歷屆畢業生站聲援。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
人本指出，8月間所受理的台中某國中資優班性侵事件，接連獲得 A 生同學及歷屆畢業生聲援，「讓我們更加確信：謊言永遠無法遮掩事實，真相必被看見。」並呼籲市府應徹查洩密責任、不應繼續包庇。

人本今提出「洩密大事記」，指A小姐4月18日向台中市教育局提出調查申請書、5月5日台中市性平會正式受理，但黃姓前校長的聲明中卻提及「在 4 月下旬接獲告知，遭在20多年前的學生指控當年利用權勢性騷、性侵」，狼師竟比性平會委員更早知道此案！A小姐也從一開始的全然信任，到向教育局多次求助無效，才轉向人本求助。

▲人本教育基金會提出「洩密大事記」，指A小姐申請調查後、台中市性平會正式受理該案前，校長已知道被誰檢舉。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
▲人本教育基金會提出「洩密大事記」，指A小姐申請調查後、台中市性平會正式受理該案前，校長已知道被誰檢舉。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
8月17日記者會之後，新的受害者站出來，但教育局卻以黃男已非校長而是老師等理由，拒絕併案調查，交由任職學校另開新案。人本批評，中市府從一開始的不停聘（職）、不肯擴大調查、不願併案處理、刁難新案受理、違反受害人意願將超過刑事追訴期的案件移送地檢署偵辦，到涉及公務員洩密卻不肯調查。「這樣的市府，還有公信力嗎？叫受害人如何相信你？潛在受害人怎麼可能願意站出來舉發？」

人本指出，即使教育部以避免對被害人重複詢問、造成受害人更多心理負擔，二度發公文建請併案調查，中市府仍堅持對其他新案「依法分案調查」，同樣類型的狼師案，台南市府早已有先例，「我們實在不懂，為什麼對台中市政府竟會如此困難？市府究竟怎麼了？」

▲教育部2度發文台中市政府，建議狼師案應併案處理。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
▲教育部2度發文台中市政府，建議狼師案應併案處理。（圖／人本教育基金會提供，2022.09.19）
教育局新聞稿指出。性平會在4個月左右的法定期限內調查已真相大白，並做了解聘最重處分，永不錄用、沒有退休金；調查信發出超過2千封，希望找出潛在受害者，伸張正義，也已送司法偵辦追究其刑責。教育局持續呼籲，如有類似經歷者，可以透過教育局的狼師檢舉信箱、專線提出檢舉，教育局一定追究到底。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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