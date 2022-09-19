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春日國小被震塌！潘文忠今核定花東千萬復原經費

▲行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠與國教署署長彭富源，今（19）日視察春日國小。（圖／記者林調遜攝,2022.09.19）
▲行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠與國教署署長彭富源，今（19）日視察春日國小。（圖／記者林調遜攝,2022.09.19）

記者許若茵／台北報導

2022-09-19 19:23:28

台東縣池上鄉昨（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小連通走廊倒塌。行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠與國教署署長彭富源，今（19）日視察春日國小，潘文忠，將於今日先行核定花東縣市各500萬元緊急復原經費，由地方政府統籌運用。

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教育部說明，春日國小連通走廊受0918地震影響倒塌，該通廊連結的風雨教室有一柱子因通廊倒塌而受損，而另一側的教學大樓則是有水管破裂、天花板輕鋼架掉落情形。經教育處及學校請技師進行評估，風雨教室及教學大樓並無結構受損。學校刻正進行校園整理及復原，預計於本周完成，而本周的課程則改採線上教學。

蘇貞昌也請學校在學生回校上課前，再檢查校園的每一處，確保在動線變化、機具進入、施工時，全校所有老師及學生安全。也請縣政府儘量提供學校協助，讓學校儘速回復正常運作。

除了春日國小外，潘文忠與彭富源也到玉里高中及樂合國小視察。玉里高中受到斷層帶影響，地面及牆面有多處龜裂情形、部分圍牆倒塌、連接走廊有裂縫。已聯繫營建署協助協助安排建築師、土木技師等專業人員進一步評估；樂合國小受損情況包括多處地面裂開、5年級教室裂縫等，學校初部評估沒有立即性危險，後續將請結構技師到學校進行專業判斷。

潘文忠表示，為維繫校園正常運作，維護師生在校安全，也指示國教署協助花蓮縣政府、台東縣政府緊急搶修復原所需經費，考量多項復建工程經費尚在評估作業中，將於今日先行核定花東縣市各新台幣500萬元，由地方政府統籌運用，用於校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，以協助學校儘速恢復校園正常運作。如果緊急復原經費不足，亦可再報請教育部協助。

至於部分災損較為嚴重，需要後續重建經費者，教育部說，則將透過行政院工程會「災後復建工程」專案、教育部及地方政府災害準備金共同協助，教育部後續亦將配合行政院工程會採從速從寬審查。

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