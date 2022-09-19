春日國小被震塌！潘文忠今核定花東千萬復原經費

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蘇貞昌也請學校在學生回校上課前，再檢查校園的每一處，確保在動線變化、機具進入、施工時，全校所有老師及學生安全。也請縣政府儘量提供學校協助，讓學校儘速回復正常運作。
除了春日國小外，潘文忠與彭富源也到玉里高中及樂合國小視察。玉里高中受到斷層帶影響，地面及牆面有多處龜裂情形、部分圍牆倒塌、連接走廊有裂縫。已聯繫營建署協助協助安排建築師、土木技師等專業人員進一步評估；樂合國小受損情況包括多處地面裂開、5年級教室裂縫等，學校初部評估沒有立即性危險，後續將請結構技師到學校進行專業判斷。
潘文忠表示，為維繫校園正常運作，維護師生在校安全，也指示國教署協助花蓮縣政府、台東縣政府緊急搶修復原所需經費，考量多項復建工程經費尚在評估作業中，將於今日先行核定花東縣市各新台幣500萬元，由地方政府統籌運用，用於校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，以協助學校儘速恢復校園正常運作。如果緊急復原經費不足，亦可再報請教育部協助。
至於部分災損較為嚴重，需要後續重建經費者，教育部說，則將透過行政院工程會「災後復建工程」專案、教育部及地方政府災害準備金共同協助，教育部後續亦將配合行政院工程會採從速從寬審查。