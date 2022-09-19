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伊能靜尪爆飯局牽手情　曾放話「出軌就自殺」

▲秦昊與伊能靜結婚7年，感情非常要好。（圖／翻攝自伊能靜微博）
▲秦昊與伊能靜結婚7年，感情非常要好。（圖／翻攝自伊能靜微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-19 19:41:182022-09-19 19:49:47

54歲的凍齡女神伊能靜和中國男星秦昊2015年結婚，今年適逢七年之癢的門檻，大陸媒體《搜狐娛樂》今（19）日釋出一段偷拍影片，竟是秦昊在飯局上和一名女子相談甚歡，酒酣耳熱之際，竟伸手握住對方的手，牽著手開心聊天，過了一會兒才鬆開，隨後老婆伊能靜也出現在飯局上，兩人聚餐後摟抱著回酒店，不過秦昊與女性友人的牽手動作引人遐想，該新聞隨即在微博登上熱搜第一！

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▲伊能靜（左）甜蜜同框婆婆和老公。（圖／伊能靜微博）
▲伊能靜（左）和婆婆、老公曾一起拍攝夫妻綜藝節目。（圖／翻攝自伊能靜微博）
伊能靜上段婚姻與才子庾澄慶相愛多年，直到2008年與黃維德在北京拍戲爆出「牽手情」，震撼整個演藝圈，在輿論關切之下，隔年宣布和平離婚。數年後，她與相差10歲的秦昊熱戀，隨即步上紅毯，當時秦昊透露伊能靜是他的小時候偶像，求婚時承諾永不負她，「我絕對不會有小三，有小三我就自己殺了自己」，讓人印象深刻，因此秦昊與女子在飯桌上牽手，讓大陸網友瞬間炸鍋！

不過，多數網友看完影片，選擇相信秦昊，因為他和牽手的女子聊天時，彼此隔著一段距離，沒有耳鬢廝磨等曖昧動作，況且伊能靜也現身餐廳，甚至與該女子碰杯小酌，態度落落大方，似乎也認識該女子，應是朋友之間飯局。

▲秦昊（左）在酒酣耳熱之際，伸出手握住女性友人的手。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》微博）
▲秦昊（左）在酒酣耳熱之際，伸出手握住女性友人的手。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》微博）
▲秦昊（左）緊抓著女性友人的手開心聊天。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》微博）
▲秦昊（左）緊抓著女性友人的手開心聊天。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》微博）
網友評論秦昊的行為雖然讓人驚訝，但沒有曖昧氛圍，「這也沒啥啊！這不叫牽手，只能叫握手吧」、「這張握手的方式跟兄弟打招呼似的，真沒什麼」、「既然他老婆也去的飯局，覺得握手代表不了什麼」，也叮嚀他交友要小心，畢竟曾說過「出軌就自殺」的重話，與異性交往就要更謹慎。

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