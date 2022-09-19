全國兒童聯想創作畫比賽徵件 歡迎全國國小學童比創意

邁入第30屆的「全國兒童聯想創作畫比賽」，初賽於即日起徵件，至10月12日截止。主辦單位臺中市葫蘆墩文化中心，歡迎全國國小1至6年級學童報名參賽，發揮創意展現想像力，為下一個30年彩繪願景，創造屬於自己的異想世界!
我是廣告 請繼續往下閱讀
聯想畫比賽有別於一般繪畫比賽，由主辦單位提供印有圖案的畫紙，讓小朋友由看似尋常的線條圖形起始，發揮天馬行空創意，展開無邊際的聯想遨遊，藉由遊戲式聯想的繪畫激盪，啟發兒童美術的創意潛力。
主辦單位表示，今年邁入第30週年，初賽比賽圖形巧妙融入數字3的意象，初看像是廚師帽也像是花椰菜，期待看到小朋友們融入創意的獨特作品，邀請全國小學生一起來創造屬於自己創意世界。
本次活動特別邀請創作風格溫暖且童趣的插畫家「施暖暖」，擔任活動代言人及主視覺設計，她以爆米花傳達聯想畫蛻變的意涵，畫面中玉米粒沐浴在創意與想像的糖漿奶油中，經由聯想畫比賽的熱度加值，蛻變成為一顆顆美味可口的爆米花，就像是創造力噴發的孩子們。
此外，30週年另舉辦多項創意活動，帶領大家回憶、描繪、穿梭30年；包括即日起在中心有閃亮亮的「回憶30：生日蛋糕」聯想畫大事紀裝置。以及以聯想畫經典場景，將歷年比賽圖形合體其中的「描繪30：合體創作畫」大型創作。另，10月8日起在廣場將設置「穿梭30：時光任意門」，讓大家在穿梭任意門的過程中，尋找過往的創作回憶。
詳細資訊將於活動官網(https://childdrawings.huludun.taichung.gov.tw/)或中心粉絲專頁(https://www.facebook.com/huludun.taichung/)公告。30週年-描繪30：合體創作畫紀錄影片(https://www.youtube.com/watch?v=SH4JCIgk_qo)