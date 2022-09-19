全國兒童聯想創作畫比賽徵件 歡迎全國國小學童比創意

邁入第30屆的「全國兒童聯想創作畫比賽」，初賽於即日起徵件，至10月12日截止。主辦單位臺中市葫蘆墩文化中心，歡迎全國國小1至6年級學童報名參賽，發揮創意展現想像力，為下一個30年彩繪願景，創造屬於自己的異想世界!





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聯想畫比賽有別於一般繪畫比賽，由主辦單位提供印有圖案的畫紙，讓小朋友由看似尋常的線條圖形起始，發揮天馬行空創意，展開無邊際的聯想遨遊，藉由遊戲式聯想的繪畫激盪，啟發兒童美術的創意潛力。





▲本屆比賽邀請插畫家施暖暖，擔任活動代言人及主視覺設計，她以爆米花傳達聯想畫蛻變的意涵，（圖／主辦單位提供）

主辦單位表示，今年邁入第30週年，初賽比賽圖形巧妙融入數字3的意象，初看像是廚師帽也像是花椰菜，期待看到小朋友們融入創意的獨特作品，邀請全國小學生一起來創造屬於自己創意世界。





初賽由學童取得畫紙完成創作後進行繳件，每年級將評選出70位入選者，於12月4日參與複賽，各年級前三名及優選分別可獲得5,000、4,000、3,000、2,000元獎金及獎狀，作品並將於葫蘆墩文化中心大廳展出，明年度於校園、醫院等單位巡迴展出，如欲索取畫紙，可至聯想畫網站查詢畫紙索取地點。

本次活動特別邀請創作風格溫暖且童趣的插畫家「施暖暖」，擔任活動代言人及主視覺設計，她以爆米花傳達聯想畫蛻變的意涵，畫面中玉米粒沐浴在創意與想像的糖漿奶油中，經由聯想畫比賽的熱度加值，蛻變成為一顆顆美味可口的爆米花，就像是創造力噴發的孩子們。