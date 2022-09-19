交通部再祭類火車因應震災　12站點每日14小時運行

我是廣告 請繼續往下閱讀
另北上線P13橋墩遭擠壓損壞，先暫時封閉橋梁，封閉北上橋梁期間，以南下線調整為雙向各一車道通行，全時交維人員管制，進行橋梁修復作業。北上線部分因受損較爲嚴重，暫時封閉進行橋梁詳細檢查及評估，若經檢查不嚴重立即開放通行。因考量玉里大橋改建工程發包在即，部長請公路總局評估橋梁直接改建之可行性。
因應地震造成臺鐵花東線中斷，經臺鐵局評估花蓮—臺東區間鐵路無法營運，已啟動「類火車」疏運調度作業，將以公路運輸方式替駛，經公路總局依臺鐵局所提需求及規劃協調遊覽車客運業者，於111年9月19日起開行【0952】花蓮-玉里及【0953】玉里-臺東等二條臨時路線，中途停靠臺鐵花東線沿線主要站點，包含花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、臺東等12站，自上午6時至晚間20時每小時發車，並視旅客排隊人潮機動加班。
截至17時，總計已開行113班次，疏運4,239人次，調度53輛遊覽車，其中【0952】花蓮-玉里路線共開行69班次，疏運2,394人次，調派37輛車，【0953】玉里-臺東路線共開行44班次，疏運1,845人次，調派16輛車。除原有規劃班次外，公路總局協調業者調度備勤車輛，同時派員進駐各車站，並依現場等候旅客狀況即時增班，提供民眾旅運服務，避免於車站久候，各路線均正常運作，疏運情形良好。
公路總局表示，將配合臺鐵花東線修復時程及替運需求持續協調業者投入疏運，隨時依人潮機動加開班次，並督導業者落實車輛安全及防疫清消等作為，以維護旅客安全乘車環境。