49歲羅百吉變爺爺！女兒結婚3個月再傳喜訊：有孫子抱了
49歲的電音歌手羅百吉，被譽為「台灣電音傳奇」、「華人電音教父」而聞名，至今仍可以在全台各大夜店或派對活動看到羅百吉的身影。而羅百吉今年6月才宣布女兒結婚的好消息，沒想到今（19）日又興奮透露，女兒已經順利產下兒子，讓他成功晉升成爺爺，受到大家熱烈祝福。
羅百吉今日在臉書PO文分享喜訊，「我升級變爺爺了。我有孫子可抱了！」原來羅百吉在美國的女兒，18日就順利產下健康的寶寶，並迫不及待的把孫子誕生的影片PO到臉書和大家分享，而自己也似乎沒想到這麼快就要當爺爺，「好快！變羅爺爺了！」
可以從影片看到，羅百吉的孫子嚎啕大哭，一放上體重計秤重，有3170公克，是一位非常健康又有活力的寶寶。網友們也紛紛湧入祝賀，「恭喜蘇偉的兄弟羅爺爺！」「這麼好，羅媽變阿祖了」、「為他做首歌」、「恭喜百吉哥，升格當爺爺了。」
據悉，羅百吉的大女兒，年幼時曾在《BABY BABY我最真的愛》MV中入鏡，目前人在美國定居生活，女婿則為香港人，是個非常聰明的理財專家。羅百吉更幽默說「比老爸還會賺錢。」如今，大女兒結婚才過3個月，再次迎接好消息，也讓羅百吉相當開心，一一回覆祝賀他的網友們，「非常感謝所有的朋友、粉絲、親友，大家的祝福！謝謝你們。」（編輯：詹鎰睿）