受刑人陳坤和脫逃近20小時！台中監獄認有「3行政缺失」

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此次人犯脫逃，再度引起各界討論，認為獄方戒護流程鬆散有疏失，法務部長蔡清祥事後也趕往台中監獄，深入瞭解事件發生原因、戒護疏失所在，並嚴正要求檢討各項戒護缺；台中監獄則在進行內部調查後，初步認定管理人員至少有3項行政疏失，分別為受刑人的「鐵線來源」、「僅有腳鐐」、「無確保防逃措施」。
中監指出，受刑人在外出就醫時都會進行搜身，此部分雖有落實，但仍讓陳坤和以不明方式取得鐵線、破壞腳鐐，且未被戒護人員發現，將對此深入調查追究；第二為該受刑人戒護就醫期間，雖然為了方便醫院檢查看診，但需上手銬、腳鐐，然陳男僅有腳鐐、沒有手銬，讓陳男得以輕易脫逃；第三是陳男當天上午在鋼釘手術後，回到病房休息與其他收容人同房，但後來另一名受刑人由一名管理員陪同進行急診檢查，因此現場只剩主任管理員要負責2間病房戒護，陳男就在管理員巡房空檔之間，找到機會脫逃，疏於確保防逃措施。
至於是否涉嫌疏縱人犯，台中地檢署也分案展開偵辦，18日深夜複訊後，檢方認定歐姓、陳姓、蔡姓3名監獄管理員涉犯刑法第163條第2項《過失致依法拘禁之人脫逃罪》罪嫌重大，分別予以15萬、10萬、10萬元交保。（編輯：林莞茜）
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