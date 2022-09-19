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受刑人陳坤和脫逃近20小時！台中監獄認有「3行政缺失」

▲陳坤和17日在病房破壞腳鐐後，先是偷車離開，接著再於市區棄車逃逸，再將身上衣服換掉。（圖／翻攝自記者爆料網）
▲陳坤和17日在病房破壞腳鐐後，先是偷車離開，接著再於市區棄車逃逸，再將身上衣服換掉。（圖／翻攝自記者爆料網）

編輯中心／綜合報導

2022-09-19 21:36:03

台中監獄受刑人陳坤和，16日因骨折至中國醫藥大學附設醫院回診，卻趁機破壞腳鐐逃脫，警方展開追緝，在近20小時後於桃園中壢區將陳坤和逮捕到案，但他疑似自知逃不了當場自刎，目前仍在醫院救治中；針對台中監獄無涉嫌疏縱人犯，台中地檢署18日深夜訊後，認定歐姓、陳姓、蔡姓3名管理人員涉犯《過失致依法拘禁之人脫逃罪》分別依15萬、10萬、10萬元交保，台中監獄今（19）日也坦言管理員有至少3項的行政缺失，將開會討論懲處。

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▲台中警方證實，台中監獄受刑人陳坤和因骨折於9月16日至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，在今天傍晚5時24分破壞腳鐐逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲台中監獄受刑人陳坤和因骨折於9月16日至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，在17日傍晚5時24分破壞腳鐐逃逸。（圖／翻攝畫面）
現年45歲的受刑人陳坤和，因毒品、槍砲與加重竊盜等案件，遭判刑15年10月，於今年3月間入獄服刑，他因入獄前左後腳跟骨折接受手術，本月16日，前往中國醫藥大學附設醫院回診，沒想到竟在17日完成手術之後，趁隙破壞腳鐐逃逸近20小時，18日下午在桃園中壢區落網，然陳嫌在與警方對峙期間，疑似因自知逃不了，竟拿匕首割喉自刎，員警快速將其制伏後將他送醫，目前已救回但仍在醫院觀察中。

▲台中監獄受刑人陳坤和逃逸近20小時後，18日下午在桃園市中壢區遭警方圍捕，但他見無法逃脫竟持匕首割喉自刎。（圖／翻攝畫面）
▲台中監獄受刑人陳坤和逃逸近20小時後，18日下午在桃園市中壢區遭警方圍捕，但他見無法逃脫竟持匕首割喉自刎。（圖／翻攝畫面）
此次人犯脫逃，再度引起各界討論，認為獄方戒護流程鬆散有疏失，法務部長蔡清祥事後也趕往台中監獄，深入瞭解事件發生原因、戒護疏失所在，並嚴正要求檢討各項戒護缺；台中監獄則在進行內部調查後，初步認定管理人員至少有3項行政疏失，分別為受刑人的「鐵線來源」、「僅有腳鐐」、「無確保防逃措施」。

中監指出，受刑人在外出就醫時都會進行搜身，此部分雖有落實，但仍讓陳坤和以不明方式取得鐵線、破壞腳鐐，且未被戒護人員發現，將對此深入調查追究；第二為該受刑人戒護就醫期間，雖然為了方便醫院檢查看診，但需上手銬、腳鐐，然陳男僅有腳鐐、沒有手銬，讓陳男得以輕易脫逃；第三是陳男當天上午在鋼釘手術後，回到病房休息與其他收容人同房，但後來另一名受刑人由一名管理員陪同進行急診檢查，因此現場只剩主任管理員要負責2間病房戒護，陳男就在管理員巡房空檔之間，找到機會脫逃，疏於確保防逃措施。

至於是否涉嫌疏縱人犯，台中地檢署也分案展開偵辦，18日深夜複訊後，檢方認定歐姓、陳姓、蔡姓3名監獄管理員涉犯刑法第163條第2項《過失致依法拘禁之人脫逃罪》罪嫌重大，分別予以15萬、10萬、10萬元交保。（編輯：林莞茜）

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