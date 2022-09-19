不只肝連妹爆衣看球！2女球迷IG更兇 網喊：到底要選誰
天母棒球場日前上演龍象大戰，不僅吸引球迷爭相朝聖，場邊賣力應援的啦啦隊，以及野生正妹都成為大家關注焦點。繼擁有32E火辣身材的網紅「肝連妹」在現場爆紅後，又有兩位野生超兇猛的正妹，陸續被網友們神出，直呼「到底要追哪個IG啦？」
事實上，除了肝連妹以外，還有兩名火辣的野生正妹，都出現在天母棒球場，而且都不約而同穿上味全龍的復古球衣，解開胸前扣子看球應援。其中一位是曾被封為「超正護理師」的網紅黃靜，在IG上的風格十分大膽，完美呈現前凸後翹的火辣身材。
據悉，黃靜曾因為外型太過艷麗，再加上有護理師的身分，過去曾被網友截圖痛罵「造成社會不良觀感」，不過，黃靜則大方反擊，「謝謝大家指教，本人對病人非常好無敵好好到爆炸。還會有病人回家吃飯包便當給我吃，你就知道多好了。打針技術不用講，每次病人說：找一個打針最厲害的來，我都說，就是我」，名氣才漸漸提升，引起粉絲們追蹤關注。
至於另外一位正妹是「最辣的攝影助理」詩晴，IG照片則偏向歐美性感風，身材也是恰到好處，深邃的五官和療癒的笑容，就吸引上萬名粉絲追蹤。值得一提的是，詩晴今年5月才在節目《同學來了》大方分享，自己是靠著保養和按摩來維持身材，從A罩杯升到E罩杯，讓現場的女來賓都相當震驚。（編輯：詹鎰睿）