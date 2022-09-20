中共新修幹部調整規定　確保忠誠強化淘汰不適者

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報導說，這份規定吸收了全面從嚴治黨的新鮮經驗，健全能上能下的選人用人機制，對於推動形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的用人導向和從政環境，「建設忠誠乾凈擔當的高素質執政骨幹隊伍」，具有重要意義。
「推進領導幹部能上能下規定」（簡稱「規定」）全文共18條，主要規範對不適宜擔任現職幹部的領導職務所作的組織調整。自發布之日起施行。
此規定適用於各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、監察機關、審判機關、檢察機關，以及列入公務員法管理的其他機關和參照公務員法管理的機關（單位）中擔任領導職務的幹部。國有企業、事業單位中擔任領導職務的人員，也參照此規定執行。
根據規定，不適宜擔任現職，主要指幹部的「德、能、勤、績、廉」與所任職務要求不符。
幹部被認定為不適宜擔任現職的情況包括：「政治能力不過硬（不夠強）」，缺乏應有的政治判斷力等；理想信念動搖，在重大原則問題上立場不堅定者；擔當和鬥爭精神不強；政績觀存在偏差，「不能準確把握新發展階段、完整準確全面貫徹新發展理念」等；違背黨的民主集中制原則，獨斷專行或者任人唯親等。
其他不適宜情況還有：因存在配偶、子女移居國（境）外，配偶、子女及其配偶經商辦企業等情況，按照有關規定需要組織調整的；年度考核被確定為不稱職；因健康原因無法正常履行工作職責1年以上等。
「規定」並列出調整不適宜擔任現職幹部的處理程序，對其可採取平職調整、轉任職級公務員、免職、降職等，符合提前退休條件的可以辦理提前退休。
為了強化落實，「規定」要求積極營造相關制度環境和輿論氛圍，把執行情況納入黨委（黨組）履行全面從嚴治黨主體責任、巡視巡察、選人用人專項檢查、黨委（黨組）書記年度考核述職內容等。（編輯：張淑伶）1110919