拍「危險駕駛片」喊價10萬！錄影男還原動機：車上30條命

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男子解釋，當時他判斷危險駕駛的罰單金額不痛不癢，且恰巧有經營自媒體，出售自身的照片及影片是他的收入來源之一，所以當時詢問客運公司是否有意願買斷影片，他並認為這是「商業議價行為」而非強迫恐嚇，「或許當時因驚魂未定，用詞語氣不夠委婉客氣，被客運公司誤認為勒索，本人也在此鄭重道歉」。
該男子隨後曬出自己的電子郵件收件夾「事後有跟國光客運以信件協商議價，在未獲得回覆的情況下，被各大社群帶風向攻擊，因此發文澄清」，並聲稱有收到「國光客運南投站站長電郵道歉信」，但目前影片轉手他人，他決定不再介入此事「關於此事件造成國光客運的誤解、社會譁然、浪費新聞媒體資源，本人再一次向國光客運以及社會大眾致歉」。
然而該聲明文曝光後，反而再度遭到全場網友砲轟「真的以為你的影片有那個價值？要不要看看爆料有多少類似影片，拍的人不就賺翻了」、「原來自稱自媒體就可以談價格啊？那我自稱公務員是不是可以查税啊」、「你的自媒體是哪一個？水管？抖音？還是自己創的粉專？」「按照你的說法你拿到十萬元應該要跟公車上所有的乘客平分，這樣才是為了公眾安全要求賠償，否則你憑什麼代替車上的其他人跟客運公司索賠」。（編輯：潘毅）