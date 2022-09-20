民生消費強彈！9月缺工破百萬創史上新高

104人力銀行9月全站工作數7月起，每月工作數皆維持百萬之上，9月101.7萬個再攀歷史新高，超越台灣本土疫情大爆發，單日確診數超過9萬人之前，即4月創下的101.3萬個。分析原因：進入出口旺季，疫後解封商機潮來臨，住宿∕餐飲服務業、批發∕零售∕傳直銷業、旅遊∕休閒∕運動業人才缺口都比上月擴增，加上年底聖誕、跨年等節慶商機，不論內需、外銷產業都有徵才需求，帶動整體工作數再攀史上新高。
依產業，電子資訊/軟體/半導體即使面臨景氣不確定性因素、晶片生產過剩等負面雜音，但由於關鍵人才難尋，相關產業仍願意開出職缺，避免錯失關鍵人才。工作數排行第二的產業為住宿/餐飲服務業17.7萬個、批發/零售/傳直銷業14.9萬個。
當就業市場處於事求人且人才難尋，企業持續布局AI相關領域企圖解決缺工問題，104人力銀行設定18組AI領域相關關鍵字，包括：流程自動化、深度學習、資料工程等，找出最近六年每一季月平均月工作數，2017年第三季AI月均工作數1.3萬個，2022年第三季增長到2.2萬個，5年來成長72%，相關職務已成為關鍵新興職務。
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李叔霞表示，少子化問題，導致在2000年後的新世代人力減少，缺工程度之嚴重甚至曾經有主管揶揄只要是「人」就好，進來公司再訓練。半導體缺工，供應鏈產業、跨產業搶才，連帶其他傳統產業、螺絲產業同樣缺工，已將人才目標放在外籍工程師、在台外籍學生，或透過國外人才補足產業缺口。
104獵才顧問陳裕勝指出，以獵才端的角度來看，近三年「有經驗的工程師（約3-10年的資歷）」基本上年薪漲幅約三成，甚至也有人拿到千萬的獎金。因此，想要招募中高水準以上的工程師，都應該具心理準備，需要付出高額的報酬才有機會留住人才，因為每個工程師手中的offer都和參考書一樣厚，想要吸引這些工程師，不僅是薪資，福利、休假、調薪、辦公室環境，甚至連HR的印象分數都要考量進去。
陳裕勝分享，目前半導體中最熱門的技能關鍵字為「AI」、「EUV」、「RTL」、「演算法」，只要有相關領域的實務經驗都是炙手可熱的人才。
李叔霞建議，年輕人可以在年輕、有體力的時候，嘗試「輪班」的工作磨練耐心。曾有輪班工程師，在輪班過程中覺得工作環節重複性很高，因此自己進修AI與自動化領域的知識，並運用於工作中成功將原本需要30分鐘的工作時間縮短到幾秒鐘完成。雖然起初輪班的日子很難熬，但只要耐得住性子，並且嘗試找到優化的方式，就有機會能提升自己的工作效率，並為加速公司作業流程帶來貢獻。