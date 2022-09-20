名家論壇》單厚之／民進黨的平行宇宙

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8月9日，台大學倫會決議出爐，當天林智堅臉書發文是3.4萬讚；8月12日，林智堅宣布退選的臉書文，是3.8萬讚；而林智堅昨天的復出文，則是2.8萬讚。如果點進去看看臉書下的留言，就很清楚知道林智堅復出究竟是被「讚爆」還是被「酸爆」。
林智堅以台積電也有不良品為例，談自己在新竹的政績，又對張善政喊話「誠信比選市長重要」。這樣的說法間接承認自己留下了「不良」的政績，又喚起眾人對林智堅不誠信的記憶。也難怪柯文哲會說「夠笨的」、「不要爬出一個坑，再掉進一個坑」。
林智堅是補藥還是毒藥，民進黨不會不清楚，如今打出林智堅這張牌，有點「置之死地而後生」的味道。雖然最近藍綠的各種民調都顯示，沈慧虹的支持度敬陪末座，但民進黨顯然還想奮力一搏。
新竹市跟台北市一樣，都是「三角督」的結構，只要4成的選票就能當選，如果得票更平均一點，甚至35~37%就有機會勝出。沈慧虹目前的情況，顯然是無法達到這樣的水準，而林智堅即便有落跑、抄襲的問題，中間、年輕選民的支持所剩無幾，但團結綠營基本盤的能力，還是遠超過沈慧虹。
所以綠營才會打出林智堅這張牌，並且指鹿為馬、顛倒黑白的聲稱，林智堅受歡迎、有高能量、令人振奮、始料未及，目的只在激勵深綠基本盤，完全不管會流失多少中間選票。
林智堅雖然已經退選，論文抄襲舉世皆知，但只要能保住新竹市，就可以宣傳是新竹市民對林智堅的「信任投票」，就有重出江湖的本錢。而對當初決定徵召林智堅和沈慧虹，差點搞到灰頭土臉的蔡英文而言，如果桃園市、新竹市都能保下，就可以宣稱當初的決策並沒有太大的失誤，避免在選後跛腳。
民進黨在台北市和新竹市都打造了一個平行宇宙，平行宇宙裡，陳時中仍舊是零缺點的防疫英雄，並不存在高仇恨值；而林智堅仍然是那個清新、正面、陽光的五星市長，甚至還可以對張善政的「誠信」指手化腳。如果最終民進黨贏了這兩個縣市，這個平行宇宙就是黨內的真理。
但這整套的思維，是建立在只要基本盤、完全放棄中間和年輕選票的基礎上，是民進黨在政治光譜定位的大位移，把民進黨從過去幾年中間過半的政治光譜，一舉退回到4成選票的位置。這樣做雖然在「三角督」的北市、竹市和「四角督」的桃園市有取勝的機會，卻是以犧牲基本盤和未來發展為代價。
當民進黨把陳時中、林智堅標舉為全黨支持、振奮的典範，自然無從談道德高度和理想。近日出爐的幾份民調都一致顯示，民進黨的支持度大幅下滑，中間和年輕選民大量流失，但蔡英文和民進黨，仍然選擇視而不見，繼續活在自己的平行宇宙中。
●作者：單厚之／資深媒體人
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