陳時中當選要拆民宅？管碧玲：莫須有的指控

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其中，拓寬通河街部分被質疑要拆民宅，管碧玲表示，這是抹黑。她解釋，台北市河岸的防洪，絕大部分已經把土堤改為防洪牆設施，陳時中團隊的計畫也是用防洪牆代替土堤以拓寬道路，「一間民宅都不會拆」，反而是會讓水岸邊經過策略性都更後，變成明日的明水路。
管碧玲質疑，為何明水路可以而通河東西街不行？直接全盤否定不可行，以及抹黑說要拆民宅的言論可以休矣。
此外，管碧玲也替台北市政府交通局的聲明感到同情，她指出，交通局所認為不可行的回應內容，除了交通維護替代道路的議題值得討論外，其他有關工程的可行性，陳時中的團隊都可掛保證是可行方案。
至於替代道路與交通維護的問題，陳時中在記者會中也說過，確實會造成交通衝擊，但這是所有交通建設都會付出的代價，而因應的方式就是分階段、分段落、半半施工，配合交通維護方案，該做的還是必須做。
管碧玲表示，尤其是百齡橋有通洪能力不足的問題，台北市政府不可能不知道。北市府過去不做改造工程，現在陳時中規劃要整合來推動，交通局難道還要反對？那麼柯市府的方案是什麼？
管碧玲表示，陳時中團隊自從參選以來認真研究政策，目前所提出的十大項政見，每個都做好具體可執行的規劃方案，我們最大的遺憾，就是從來不曾有任何對手陣營有能力進行有意義的對話。
管碧玲強調，陳時中團隊非常的虛心，希望能聽到專業的對話，好的意見也會接受，但拒絕「拆民房」這種抹黑，以及北市府交通局這種全盤否定的言論！
陳時中競選總幹事、士林北投在地立委吳思瑤則表示，借鏡內湖交通的沈痾，可預見的「北投士林科技園區」及「社子島」開發，將引入大量就業及移居人口，對於士林北投勢必造成交通衝擊，必須超前部署及早因應提出配套。
吳思瑤強調，對於台北市政府針對陳時中所提方案進行批評，反而從而未見柯市府對於士林北投交通配套提出可行規劃，擁有權力者不思檢討自身的「不作為」，反而「大動作」指責負責任提方案的陳時中，不是本末倒置？足見整個台北市府淪為黃珊珊參選的側翼，把有關士林北投發展的路網計畫當作選舉攻防，而不是對市民負責，令人遺憾。