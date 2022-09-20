離岸風電銀彈助攻　今年前8月橋外投資金額年增達178%

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期間主要重大案件包括，1至7月核准的丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司、荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。
今年前8月核准新設公司件數為961件，新設公司投資金額美金4億270萬1966元（約新臺幣約120億8105萬8989元)；另外，核准新南向國家來台投資件數為325件，較上年同期減少2.11%，投資金額共計美金18億4065萬3000元（約新台幣552億1959萬元)，較上年同期增加308.39%，其中投資來源地主要為澳大利亞、泰國及新加坡。
經濟部表示，今年1至8月核准陸資來台投資件數為35件，較上年同期增加34.62%，投資金額共計美金1885萬4000元（約新台幣5億6562萬元），較上年同期減少36.02%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1545件，核准投資金額共計美金25億4638萬元（約新台幣763億9140萬元)。
對外投資方面，經濟部指出，今年前8月核准對外投資件數為365件，較上年同期增加37.74%，投資金額計美金54億3040萬6000元（約新台幣1629億1218萬元)，較上年同期減少37.06%。另外，核准對新南向國家投資件數為92件，較上年同期增加12.20%，投資金額共計美金24億5994萬6000元（約新台幣737億9838萬元)，較上年同期減少54.01%，其中投資金額較大者包括新加坡、澳大利亞及越南。
至於對陸投資方面，今年前8月核准件數為238件，較上年同期減少14.08%，金額共計美金25億9839萬元（約新台幣779億5170萬元)，較上年同期增加0.01%。