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市府助選黃珊珊？簡舒培爆：為攻擊陳時中、科長假日停休

▲陳時中提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，卻遭到台北市政府攻擊，引發論戰。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，卻遭到台北市政府攻擊，引發論戰。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-20 09:46:452022-09-20 09:57:23

民進黨台北市長參選人陳時中18日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，不過卻遭到台北市政府抨擊不可行。台北市議員簡舒培今（20）日表示，自己接獲交通局同仁爆料，市府高層指示週休二日的交通局科長停止休假，召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，不僅是政治凌駕專業，更讓整個台北市政府淪為前副市長黃珊珊的選戰打手。

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簡舒培表示，陳時中週日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，希望透過提前規劃交通的方式，避免重演內湖因爲缺乏遠見的交通規劃，導致內湖交通困境難解。然而週日下午，台北市交通局破天荒以新聞稿攻擊市長參選人的政見不可行，交通局的公務人員儼然成了黃珊珊的政治打手，攻擊抹黑對手。

簡舒培透露，有交通局同仁向她爆料指出，柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，週日市府高層指示週休二日的交通局科長停止休假，召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，這難道不是政治凌駕專業？

簡舒培透露，交通局同仁也說，過去在陳水扁、馬英九、郝龍斌擔任市長的時候，交通局都不曾在選舉時回應市長參選人的政見，難道交通局長是民眾黨的黨員，所以整個交通局都變成民眾黨選舉打手？

簡舒培提及，過去台北市副市長彭振聲曾說，「沒有做不了的工程，只有不夠的錢跟不夠的時間」，現在台北市政府為了黃珊珊，政治凌駕專業，柯文哲要交通局否定陳時中，是做不到？還是陳時中點出了柯文哲的不作為，所以要交通局幫忙遮羞呢？她也感嘆，「白色果然容易髒，而且是有史以來最髒」。

陳時中競選總幹事吳思瑤則表示，即使黃珊珊不當副市長，市府壓迫公務員違法助選的作法轉明為暗，一刻也沒停過。

吳思瑤說，為了搶救黃珊珊選情，柯文哲領導的市府已經淪喪成為暗黑組織，不僅行政不中立罄竹難書，且屢屢用政治凌駕專業，逼迫公務員配合打臉敵對陣營，作為選舉的打手。

吳思瑤感嘆，黃珊珊提不出政策，連自己服務25年的內湖交通都「不救」，當然更急於攻擊陳時中的「士北十年計畫」，以掩護自己的政策無能。

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