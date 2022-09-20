2因素！民眾景氣、台股樂觀度跌 但買房意願連5跌後回升
國泰金控今（20）日公布今（2022）年9月國民經濟信心調查結果，隨著國內疫情開始微幅走揚，國民景氣展望與大額消費意願皆下滑，賣房意願指數亦走弱，倒是買房意願指數則微幅上升，為連續5個月走低後首度上揚。不過，在主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，台股隨國際股市震盪，股市樂觀情緒也下降，只是所謂「富貴險中求」，還有23.3%的人有意將現金或定存解約轉入股票投資。
國泰金指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號維持綠燈，領先與同時指標續跌，9月調查顯示，國內疫情開始微幅走揚，景氣展望指數下滑至-30.1（8月-24.1），現況指數微幅走揚至-43.2（8月-43.8）；民眾薪資上漲預期指數走升至0.7（8月-2.4），大額消費意願指數則下降至-3.3（8月-1.4）。
在房屋交易調查方面，賣房意願指數走弱至-12.8（8月-12.6），買房意願指數則微幅上升至-55.8（8月-58），為連續5個月走低後首度上揚。
此外，在全球央行年會後，市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期再度升溫，台股走勢隨國際股市震盪，國泰金9月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至-18.8（8月-13.6），風險偏好指數則上揚至-1.4（8月-5.5），並有43.8%的人預期未來半年台股會跌，僅有25%的人覺得會漲。
不過，投資人「富貴險中求」意識亦升高，國泰金調查結果發現，還有23.3%受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，也連續2個月意願拉升，亦是近3個月新高。