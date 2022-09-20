樂檸漢堡開台北首間街邊店！「穿短褲」更爽：免費送雞塊
從嘉義起家的樂檸漢堡，和丹丹漢堡一樣都是來自南部，去年在批踢踢曾有網友討論「台灣最強漢堡店」，其中就有人力挺樂檸漢堡應毫無懸念勝出，引起不少還沒吃過的北部人關注。而目前在台北只有2間門市的樂檸漢堡，9月23日起將在台北開設第一家街邊店，落腳熱鬧的東區巷弄。
從嘉義起家的樂檸漢堡，目前在台北共有2間門市，分別在慶城街一號及信義遠百裡，近年樂檸漢堡在全台積極展店，9月23日起將在台北開設第一家街邊店，「忠孝敦化門市」位於忠孝東路四段223巷，當天上午11點至下午2點半試營運。
成立於2007年的樂檸漢堡，是由營養師打造的連鎖品牌，不只是嘉義當地必吃美食，更從綠豆嘉義一路紅到全台灣，其中最為人津津樂道的就是獨特的「短褲優惠」，只要客人穿短褲到店裡，就能加碼套餐飲料升級或薯條加大。
據悉正是因為老闆不喜束縛、不愛穿長褲，提倡穿著短褲享受生活，也呼應樂檸輕鬆、自在的風格，才一直有「短褲優惠」潛規則。不僅如此，現在優惠還變成3選1，除了薯條變大、青檸變大，也能選多送雞塊1塊，店家DM還特別註記，到櫃台才反摺褲子調長度不算數，一條短褲限用一個套餐。
摩斯漢堡在秋季推出期間限定的北海道七星米新品，共有「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」兩款，即日起只販售至10月31日。活動期間買任一米漢堡，有機會抽中「一年份米漢堡」，若是買兩款指定新品，再加碼抽北海道雙人來回機票（價值5萬元）。