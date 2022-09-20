明921地震速報測試演練！鄭明典提醒：可能會「嚇一跳」
台東池上於18號下午2點44分發生規模6.8強震，且前震、餘震不斷，地震防災成為民眾近期最關注的話題。而明（21）天適逢921國家防災日，氣象局長鄭明典也特別提醒，明早9點21分會發送地震速報測試，民眾記得測試是否收到警報，「沒準備可能會『嚇一跳』」！
鄭明典在臉書轉貼氣象局公告訊息，提醒大家明天早上9點21分會發送地震速報測試，屆時全國各地都會收到警報，進行地震避難動作演練，民眾應就地採取避難三步驟，「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障避免受傷。
鄭明典表示，「明天、就是明天！準備好你的手機，在開機狀態，看看警報會不會響！沒準備可能會『嚇一跳』，那就抱歉囉，防災測試很重要的～」
而氣象局地震測報中心主任陳國昌昨日也再次說明，平常民眾手機收到的國家級警報，必須符合預估地震規模5.0以上、預估震度達4級以上才會發布，換句話說，若民眾所在地區預估震度未達4級，是不會收到警報的。而917、918連續強震，在台北震度都只有「2級」，所以沒收到警報是正常的。（編輯：倪浩軒）