3天狂震164次！餘震頻率大降低 氣象局鬆口氣：要結束了
前（18）日下午14時44分，台東池上發生規模6.8的強震，全台都感受猛烈搖晃，也造成部分傷亡災情，中央氣象局研判是這次台東地震序列的主震，此前的地震都是「前震」，後續該地區也餘震不斷，統計17日晚間21時至今（20）日上午10時，共計有164次地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，今日0時至上午10時，僅剩下5次餘震，顯示整體地震序列已走到尾聲，推測未來還會有餘震，但頻率將繼續拉長，從1天1~3次變成1週1次，大約1個月的時間就能完全結束。
陳國昌指出，17日晚間21時至今日上午10時，台灣地區共計164次地震，其中以台東池上鄉發生芮氏規模6.8的主震，主震前有73個前震，主震後有90個餘震，規模分佈上，規模6以上2個（含主震）、規模5~6有8個、規模4~5有50個、規模3~4有104個。
陳國昌說明，目前台東池上地震序列中，地震的「密集發生期」已過去，餘震的頻率從昨日就已經快速趨緩，對此氣象局樂觀看待，估計未來1個月仍還會有餘震的情況發生，但就是「好幾天、一個禮拜發生1次」，陳國昌仍提醒，今明兩天是主震發生後的第2、第3天，因此仍不排除有規模5以上的地震發生，但機率已經非常低。
此外，昨日上午10時07分發生規模5.9的餘震後，突然有很長一段時間沒有地震發生，當時氣象局也坦言「很奇怪」，甚至有學者擔憂是斷層在「累積能量」，醞釀著下一次的大地震；不過今日陳國昌也解釋，昨日的5.9地震應該就是「一次將能量大量釋放」，後續幾個小時的平靜，應該就是地震序列趨於平靜，加上後續其實還是有出現幾個明顯的餘震，顯是它仍有在活動，因此「說它在累積能量，機率相當低」。陳國昌表示，昨日國家災害中心已經有降編，目前整個地震處理，已來到「災後重建時期」，後續的地震活動氣象局持續關注，若沒有大規模地震發生，也不會再公開對外說明。