桃園紅綠燈冒「文字告示牌」！外地人超困惑 真實用途曝
用路人需遵守路上的交通號誌，不過近日卻有一名網友表示，他行駛在桃園的道路上時，竟遇到一個從沒看過的告示牌，導致他愣了3秒鐘，貼文曝光後立即引起熱議，有網友認為「這設計很棒啊，習慣後就知道好處」，也有網友直言「多一些文字敘述腦袋處理不過來」。
該名網友在臉書「路上觀察學院」中貼文，他表示在桃園看到紅綠燈旁，有一個沒看過的告示牌，上頭寫著「對向紅燈放心左轉」及「對向綠燈小心左轉」，讓他疑惑了一下，直呼：「本人來自外縣市還真的第一次看到，花了3秒鐘理解～」
貼文一出，有網友表示，「蠻貼心的，因為有時候左箭頭亮但不知道對面紅燈的人還不少」、「這設計很棒啊，習慣後就知道好處，車流量大的時候會感謝有它」，也有網友直言，「簡單易懂的燈號跟箭頭就好了，多一些文字敘述腦袋處理不過來」、「第一次行經這路口我也是當下有點看不懂，到底是要不要過」。
事實上，桃園市交通局就曾解釋，全市左轉車流量大的路口會優先以劃設專用車道暨設置專用時相做為改善策略；惟部分道路受限於路型及路幅無法佈設左轉專用車道時，則採共用車道方式，搭配綠燈早開(提早亮啟)或遲閉(延遲熄滅)方式，讓左轉車輛順利通過路口，並配合「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，於路口號誌設置圓頭綠燈或左轉箭頭綠燈供駕駛人依循行止。（編輯：賴禹妡）