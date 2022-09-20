台股4大利空未除　反攻仍需觀察三大指標

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不過，葉獻文也觀察到，雖然市場預期個人電腦產值恐連續兩年面臨衰退，但手機產業可望於今年落底，明年重回成長態勢，至於相對穩健的伺服器產業，仍會是科技投資的主軸。而值得一提的是，替代能源如太陽能等ESG概念股，是今年下半年以來仍可漲價的少數產業之一，主因在於烏俄戰爭導致能源缺乏，替代能源的需求大幅提升，成為下半年的產業投資亮點。
葉獻文指出，今年以來全球景氣急速降溫，加上烏俄戰爭、中國封城等因素導致供應鏈瓶頸，進而助長通膨，促使主要國家央行紛紛採取激進貨幣緊縮政策，美國聯準會連3次升息3碼，且在8月的Jackson Hole全球央行年會後，聯準會主席鮑爾的鷹派態度，更打消原先市場預期明年下半年的降息機會，顯示避免經濟衰退已非聯準會的主要考量，使全球資本市場都蒙受極大壓力。
觀察接下來台股發展，葉獻文認為外資今年以來已賣超台股逾1.1兆元，9月仍持續賣超約700億元，顯示籌碼面未見好轉，但台股仍有四大利多支撐，首先，台股目前股價淨值比已略低於5年平均值，同時殖利率達4%以上，優於主要股市，也顯示台股估值仍在低點位置。其次是外資今年賣超台股已遠高於去年賣超金額，若台灣經濟表現優於預期，外資將有可觀的回補潮。
第三項利多，是國際油價、黃小玉等原物料價格皆已自高點回落，市場預期通膨高峰已過；且觀察世界貨櫃運價指數，今年以來已修正35%，有望加速通膨趨緩。最後一項利多，是美國雖然9月持續升息3碼，11月可望再升息2碼，年底利率將來到3.75%至4%的水準，但市場預期，後續升息幅度將隨著通膨見頂而收斂，也讓股市有喘息的空間。
因此，在投資佈局上，以台股的主流科技股而言，葉獻文預期PC產業仍處庫存去化期，2023年也將持續衰退，但手機產業可望於今年底落底，明年回復成長態勢。至於伺服器產業方面，Intel市占率持續流失下，將積極推出個人電腦新平台與資料中心的服務，才能與AMD競爭，在此態勢下，主要代工廠台積電可望受惠，也是台灣科技業翻身的機會。另外，ESG概念股也是在能源危機下相對強勢的產業，投資人可汰弱留強，選擇前景較佳的產業類別逢低佈局。
不過，隨著全球景氣趨緩壓力上升，壓抑台灣出口與民間投資信，台股仍面臨四大利空。第一個利空，是美國聯準會的激進升息，雖可達到平抑通膨的效果，但同時也帶來經濟陷入衰退的苦果，進而可能造成企業裁員、失業率提高，連帶導致消費力下滑，企業獲利衰退。而數據顯示，美國經濟已提前一年符合衰退定義。
第二個利空，是今年以來已有許多企業下調獲利預估，甚至對後市提出悲觀看法，認為2023年經濟將持續衰退。這些狀況已經反映在產業面，例如面板價格持續下探，PC、NB與顯卡庫存攀升，必須殺價競爭，第三季旺季不旺，皆是科技股至今積弱不振的因素。
第三個利空，是中國的強制清零政策，導致已經脆弱不堪的供應鏈更不穩定，且隨著變種病毒現蹤，中國可能再出現局部封城的可能性；最後一個利空，則是歐洲經濟受烏俄戰爭影響持續疲軟，但在通膨壓力與強勢美元下，不得不激進升息，使得體質較弱的國家面臨金融風暴再現的隱憂，成為新的歐債危機。
展望台股後市，預期台灣經濟雖相對持穩，但在四大利空環伺下，2022年的成長將出現停滯，第三季指數可能為區間向下走勢。但我們建議可以觀察三個面向，包含烏俄戰爭是否會在9月底前協商停戰；美國CPI下滑速度是否加快，進而影響聯準會貨幣政策態度轉變；以及新台幣貶勢是否出現止穩彈升跡象，台股才可能吹起反轉走強的號角。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。