莫德納次世代疫苗來了！中市將開3波快打站接種

我國購買的莫德納BA.1次世代雙價疫苗，首批80.4萬劑16日抵台，台中市長盧秀燕今（20）日宣佈，市府將開設3波快打站服務長者及幼兒，第一波26、27日提供75歲以上設籍長者接種；第二波10/3、10/4，65歲以上，這兩場以社區活動中心為主；第三波10/8、10/9幼兒快打站，提供6個月以上幼兒莫德納及BNT第二劑，主要在校園接種。
衛生局長曾梓展表示，次世代疫苗第一階段優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用，台中市24日獲配4萬9,175劑，第二批預計10月上旬再下貨3萬9,340劑，除了配送至30家衛生所，符合資格民眾也可就近向合約院所預約接種。
曾梓展表示，台中市已完成新冠疫苗782萬4,830劑次接種，涵蓋率分別為:第1劑98.56%、第2劑92.13%、第3劑75.89%、第4劑11.20%，均高於全國平均值。
※【NOWnews 今日新聞
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