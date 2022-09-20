歐陽妮妮爆乳辣照洗版！狂粉宣戰林襄：憑什麼只有妳能露
女星歐陽妮妮飛到馬爾地夫度假，在國外尺度大解放，以藍天白雲為背景映襯下，難得秀出性感比基尼辣照，豐滿上圍呼之欲出，完全不輸給百萬網紅，她也預告旅遊期間可能會以美照洗版，要大家拭目以待，粉絲聽到偶像一席話，口氣彷彿「撿到槍」，立刻開嗆樂天桃猿啦啦隊的女神林襄「憑什麼只有妳能露」，放話要歐陽妮妮跟林襄一較高下，超狂發言讓Dcard網友全都笑翻了。
一名叫做「永遠為歐陽妮妮而活」的網友，在Dcard論壇經常分享偶像的新聞，歐陽妮妮陸續釋出美照後，她猛誇偶像是真材實料，更激動地說，歐陽妮妮要向林襄正式宣戰，脫出「愛馬仕等級的身材」，「明明都是女生，憑什麼只有林襄露，歐陽妮妮也可以露，歐陽妮妮也可以脫，歐陽妮妮不知道砸了多少支手機，因為打開新聞又是林襄」。
不僅如此，這位狂粉套用網路遊戲術語，形容歐陽妮妮能以性感照對林襄造成物理傷害，對目標使用強力迴旋踢，「狂風暴雨擊中的林襄周遭單位施展分筋錯骨，減緩林襄的跑速與攻速持續一個月，歐陽妮妮即可無視單位碰撞，對周遭敵方造成每秒的魔法傷害」，一連串奇妙發文，讓人看了一頭霧水，大批網友被逗樂了，表示「這篇夠瘋，讚死了」、「乾，我快笑屎，扯到物理，有夠好笑」、「好好奇永泥活的身分，心靈好自由，創意無限，妮妮真的好大」，對這位狂粉的創意與毅力相當佩服。