蔣萬安提4面向打造耐災城市　要超商、物流業者配戴AED

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第三，強化台北市安全守護能力，擴大消防編制，增加員額，讓消防服務人口比從現今1：1300目標降到1：1000；為留住人才，廣建職務宿舍，調升危險職務加給加成，並鼓勵科技救災，提升救災品質安全。
第四，緊扣生命之鏈，重建最會救人的城市，持續擴大志願者急救能量，結合快遞、便利商店、物流配戴AED讓CPR跟AED快遞給需要的人，並全面普及CPR的救護訓練。
在老舊建物方面，蔣萬安說，目前台北有15棟公有海砂建物、民間83件列管海砂屋，一旦發生規模6以上地震，後果不堪設想，防災型都更應該從台北市公有建物率開始，鼓勵市民檢視建物，透過海砂屋容積獎勵及加入都更範圍。
另外，他也提出，公辦都更再升級，早進場，下修同意參與都更意願書門檻，擴量能，透過組織改革、增加預算和人力，擴大公辦都更量能，增彈性，專案檢討基準容積率。
會後媒體提問詢問到，目前衛福部採購國際BA.5疫苗速度慢，被質疑是虛位以待，要再次替高端清空競爭者，繼續購買高端推出的次世代疫苗，蔣萬安強調，民進黨過去疫情期間，就是政治凌駕專業，疫苗與防疫物猜的採購，我國慢其他國家半拍，疫苗像是慈濟等單位都提出政府阻擋疫苗，護航高端，他希望面對新型病毒政府不要重蹈覆徹，政府與指揮中心應該要重視國人生命健康安全。
至於媒體人周玉蔻嗆要公佈蔣孝嚴黑料，蔣萬安說，絕不會向惡質、抹黑的選舉操作低頭，希望大家更關心公共議題。
有民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中是聲量王、前台北市副市長黃珊珊是好感王。對此，蔣萬安說，調查起起伏伏，也有機構效應，他就是一步一腳印，維持這樣的腳步，讓民眾感受他才是真正可以帶領北市前進的人選。
媒體追問，是否擔心被邊緣化，蔣萬安說，他不擔心，12區後援會陸續成立，政策牛肉也得到很多肯定，他會繼續跟市民零距離接觸。