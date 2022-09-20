COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔣萬安提4面向打造耐災城市　要超商、物流業者配戴AED

▲近日地震頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安提出政見，要打造台北耐災城市。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲近日地震頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安提出政見，要打造台北耐災城市。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-09-20 11:07:002022-09-20 11:23:32

近日花東發生強震釀死傷，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（20）日提出新政策，透過強化全災管理體系、強化民眾防災意識、擴大消防編制、擴大志願者急救能量，打造台北耐災城市，其中蔣萬安也提出，應結合快遞、便利商店、物流配戴AED（自動體外心臟電擊去顫器），讓AED快遞給需要的人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受極端氣候影響，全球複合性災難頻傳，蔣萬安提出要建構台北成為耐災城市，第一，在組織韌性方面，強化全災害管理體系，將管理組織層級提高，專業專人專責效率高，也讓指揮、協調無死角；第二，強化一般民眾對防災的意識及相關應變準備，也透過元宇宙虛擬實境防災教育設施，並加強學術協力機構合作，預先掌握研判災害情勢。

第三，強化台北市安全守護能力，擴大消防編制，增加員額，讓消防服務人口比從現今1：1300目標降到1：1000；為留住人才，廣建職務宿舍，調升危險職務加給加成，並鼓勵科技救災，提升救災品質安全。

第四，緊扣生命之鏈，重建最會救人的城市，持續擴大志願者急救能量，結合快遞、便利商店、物流配戴AED讓CPR跟AED快遞給需要的人，並全面普及CPR的救護訓練。

在老舊建物方面，蔣萬安說，目前台北有15棟公有海砂建物、民間83件列管海砂屋，一旦發生規模6以上地震，後果不堪設想，防災型都更應該從台北市公有建物率開始，鼓勵市民檢視建物，透過海砂屋容積獎勵及加入都更範圍。

另外，他也提出，公辦都更再升級，早進場，下修同意參與都更意願書門檻，擴量能，透過組織改革、增加預算和人力，擴大公辦都更量能，增彈性，專案檢討基準容積率。

會後媒體提問詢問到，目前衛福部採購國際BA.5疫苗速度慢，被質疑是虛位以待，要再次替高端清空競爭者，繼續購買高端推出的次世代疫苗，蔣萬安強調，民進黨過去疫情期間，就是政治凌駕專業，疫苗與防疫物猜的採購，我國慢其他國家半拍，疫苗像是慈濟等單位都提出政府阻擋疫苗，護航高端，他希望面對新型病毒政府不要重蹈覆徹，政府與指揮中心應該要重視國人生命健康安全。

至於媒體人周玉蔻嗆要公佈蔣孝嚴黑料，蔣萬安說，絕不會向惡質、抹黑的選舉操作低頭，希望大家更關心公共議題。

有民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中是聲量王、前台北市副市長黃珊珊是好感王。對此，蔣萬安說，調查起起伏伏，也有機構效應，他就是一步一腳印，維持這樣的腳步，讓民眾感受他才是真正可以帶領北市前進的人選。

媒體追問，是否擔心被邊緣化，蔣萬安說，他不擔心，12區後援會陸續成立，政策牛肉也得到很多肯定，他會繼續跟市民零距離接觸。

因應東部強震　蔣萬安取消行程：面對天災不可掉以輕心

評蔣萬安「當候選人不合格」　陳時中嗆：選什麼官員

蔣萬安轟陳時中防疫「三不」　蘇貞昌駁：裴洛西都肯定

影／蔣萬安告瀆職　陳時中怒嗆：立委當到這樣很奇怪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀