貳樓登微風南山！視野最好分店內部曝光 賞101吃限定餐
貳樓餐飲以「家的感覺」提供豐富美食、自在氣氛與窩心服務聞名；明（21）日將於微風南山7樓開設全新門市，以「貳White了」為主題，打造「伸展台」結合「現代美術館」的輕奢流線型店裝，挑高九米的開闊空間搭配大片落地窗，可以近眺藍天白雲襯托的台北101大樓美景，堪稱「視野最好分店」超時髦又有型。並以白肉、蔬食融合招牌美式早午餐風味，推出微風南山店全新限定健康餐點；還攜手台灣潮流雞尾酒品牌「WAT」，打造專屬聯名調酒；更有全台首座「貳White了」快閃拍照區，預料將是信義區最Chill的摩登美食新據點。
走進全新貳樓微風南山店，映入眼簾的是純白巨型拱門牆面中的投影景象，播放以「無重力空間的伸展台」為概念的抽象藝術影像畫面，呼應店內「現代美術館」為靈感的設計風格，將藝術美學融入輕奢流線型店裝內，帶給顧客虛幻交錯的時髦空間感並同時享受身歷其境的沉浸體驗。
挑高九米的開闊空間，搭配天花特製造型燈具及呼應店裝的流線燈帶設計，讓高低錯落的光影也成為店內精緻的風景。大片落地窗設計在白天時將日光投射至店內，更可以近眺藍天白雲襯托的台北101大樓美景；夜晚更能飽覽落日夕陽美景，讓金色光芒浸潤貳樓微風南山店，成為「視野最好分店」。
除了供應貳樓經典餐飲，而且費用不因美景而加價，全台門市價位一致。並以白肉、蔬食融合招牌美式早午餐風味，推出微風南山店全新限定健康餐點，全新研發的「手作花椰餅佐辣味海卵醬」，將花椰菜米加入火腿丁手作成餅，沾上獨家調製的辣味海卵醬，金黃焦香的鮮甜口感中帶出大海鮮味，是連其他餐廳都從未見過的亮點。
喜愛主打「橙香丹麥」法式吐司的蔬食消費者也有口福，全新推出「橙香蛋煎丹麥烤時蔬早午餐」，更注重健康與環境友善。另外還有「烤咖哩野蔬營養漢堡」、「蔬沙拉佐酥炸豆泥餅」、「鮮果派對沙拉佐甜芥末」等新餐點，從前菜、沙拉、到主食，全面迎合現代人喜愛健康低負擔的飲食趨勢。貳樓微風南山店還攜手台灣潮流雞尾酒品牌「WAT」，打造專屬聯名調酒「SF-2清春露雞尾酒」，清爽飄香。
貳樓餐飲集團繼今年初插旗板橋Google總部、7月走進美食古城台南後，以時髦有型的貳樓微風南山店，正式進駐時尚信義區，在融合美景的輕奢店裝裡，享用潮流蔬食美味。歡慶貳樓微風南山店盛大開幕，更推出全台首座「貳White了」快閃拍照區，以時尚雜誌風格，打造立體雜誌封面拍照區，可以即刻體驗潮流感十足的封面人物拍攝樂趣，預料將會是信義區最Chill的摩登美食新據點。