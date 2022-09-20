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退休交警石明謹聲請憲法法庭　違法兼職規定模糊不清

▲社團法人台灣足球發展協會名譽理事長石明謹（中）與律師陳孟秀（左）、律師李荃和（右）20日上午前往司法院，向憲法法庭遞狀。（圖／記者潘千詩攝，2022.09.20）
▲社團法人台灣足球發展協會名譽理事長石明謹（中）與律師陳孟秀（左）、律師李荃和（右）20日上午前往司法院，向憲法法庭遞狀。（圖／記者潘千詩攝，2022.09.20）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-20 11:22:102022-09-20 11:32:48

前台北市交大員警石明謹因下班後，投入體育活動，同時擔任足球賽事轉播員及足球協會紀律委員會委員，今年3月遭懲戒法院認定「違法兼職」，判決降一級改敘、罰款20萬元確定。石明謹今（20）日向憲法法庭遞交聲請書，他說，因為我退休了，也不會得到救濟，但覺得應該要站出來，《公務人員服務法》是一個不合時宜也不合邏輯的舊法規定。

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石明謹表示，《公務人員服務法》的立法意旨應該是防止公務人員對職務上的怠惰，或利用職務職權獲取利益，或者跟其他人勾結，但舊法對於兼職規定的限制非常謬誤，如果唱卡拉OK睡過頭，上班遲到不用懲戒，但如果下班後教書法，有一筆收入，第二天即便正常上班，還是要被懲戒，你就會知道這邏輯錯誤有多嚴重。

石說，目前台灣有36萬名公務員，就他所知，在體育圈內擔任教練、藝術、音樂、體育文化講評的公務員非常多，台灣大部分的運動裁判、教練都是公務員，特別是教育體系的老師非常多，他們現在面臨的問題是必須要躲躲藏藏，不能讓上級知道，有人因此不敢參與各種活動，以足球為例，台灣有木蘭女子足球聯賽，照理說，從25-30歲是運動員的精華生涯，可台灣很多球員不能去踢足球，只因為他是學校體育老師、學校聘請的教練，如果去踢足球領了薪水、領了補助就違法。

石說，我們的運動員在大學畢業後，22、23歲就退役了，因為可能有一份公職，在學校當老師，可是台灣就失去很多在體育方面的人才，相信在音樂、藝術或其他領域都是一樣的問題，而台灣文化領域一直被認為跟先進國家有一些差距。

石說，當36萬名公務員受到限制後，他們不能去外面當裁判、教書法、教象棋，因為不能領取任何報酬，甚至連領便當、車馬費都不行，國家有36萬人有良好的背景，受過良好教育的中產階級、公務人員不能參與這些活動時，國家怎能進步？

石說，立法院今年6月有修法，為了林梁配拿到奧運金牌而修訂，把公務人員兼職的條件放寬一點，但還是有很多曖昧不明的地方，例如：什麼叫個人才藝？什麼叫不是經常性跟持續性？如果打羽毛球算個人才藝，那下象棋、寫書法算不算？或是在家很會煎荷包蛋卻賣早餐，這算不算個人才藝？這沒有統一標準，最後都還是交由長官恣意認定。

律師李荃和表示，舊公務員服務法對於「從事他項業務」的定義模糊不清，主管機關銓敘部的函釋也沒有建立認定「兼職行為」的明確標準，因此是否構成兼職，完全無法預測，只能流於個案的恣意判斷。

石認為，這是《憲法》上對於每個人工作權、結社自由權、個人才藝的發揮做了很大的限制，希望台灣能重視這個狀況進而有所改進。

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