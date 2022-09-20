天花板坍塌震出桃園豆腐渣工程　國民黨轟鄭文燦毫無肩膀

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凌濤指出，這次八德運動中心天花板因三級地震全面坍塌，震出豆腐渣工程，凌濤出示相關資料顯示，「北景雲計畫」包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心等，其決標金額，2018年1月30日為經費10億5533萬元，但一路上漲，到了2021年7月21日經費提高為12億5,536萬元，上漲2億零3萬，漲幅達16%；其中，「八德國民運動中心」工程預算為5億2,200萬。而北景雲計畫採「最有利標」，換言之，各項標準皆由評審委員會決定，2017年11月1日招標公告，當年12月21日流標一次；再行招標公告後，2018年1月30日僅單一組廠商聯合投標，包括瑞助營造股份有限公司、正龍工程股份有限公司、石昭永建築師事務所，最後由瑞助營造得標。
凌濤進一步指出，當時的評審委員11位，高達6成、共7位是桃市府代表，外聘委員只佔4位；其中包括桃園市府副秘書長以及目前全力輔選鄭運鵬的勞動局長等都是當時評審委員，顯示該標案完全由桃園市府一手主導。而得標的瑞助營造過去有許多爭議，2016至今，包括性平法、職安法、就服法、中高齡就促法共遭罰176件；2017至今，勞基法相關共遭罰11件。2017、2019還分別發生鋼筋板模砸死工人的意外。
此外，凌濤也提及，當時的監造廠商是喻台生建築師事務所，而此標案有三個環節出現問題，第一、營造廠商施作的天花板結構不足；第二、監造廠商是否有落監造責任？第三、桃園市政府新工處、體育局有無確實驗收？他強調，哪個環節出錯，難道不用查清楚嗎？只有三級的震度就導致天花板全面坍塌，其中沒有弊案嗎？檢調、監察院不用介入調查嗎？如此明顯的工程弊案，若不查就是瀆職。921大地震時桃園是零倒塌，現在只是三級地震就讓天花板全面坍塌，讓市民如何安心？
楊朝偉則表示接獲很多民眾來電表達擔憂，花五億多的運動中心為何不堪一擊？震央還不在八德，若小孩運動時逃不及，誰該負責？不是市長道歉就可以了事，桃園市政府應該說清楚。他舉例，此次天花板坍塌只是冰山一角，八德國民運動中心去年十月開幕以來，游泳池及地下室還在積水，仍未解決；桃園運動中心開幕也是一樣漏水，廠商還落跑；8億楊梅公所新建大樓遇強降雨竟漂浮等。顯示桃園市的重大工程出現很大的公安問題，桃園市政府應該深刻檢討。
楊朝偉指出，桃園市府只是發包，不重視施工細節、環節，市府應該徹底總體檢，做好公共工程的相關事宜，讓民眾安心。八德運動中心事件已經讓很多家長不敢讓小孩到運動中心運動，桃園市府應該向市民說清楚、講明白，給市民舒適、安全的環境。
對於外界將新竹棒球場、桃園羽球館做比擬，鄭文燦卻說不要惡意連結，凌濤質疑難道林智堅或新竹棒球場成為是負面的詞？若新竹棒球場是負面示範，桃園羽球舘就不該重蹈覆轍，不該將還沒有確定公共安全狀況的場館對外發表，呼籲鄭文燦不要再切林智堅，「昔日桃園三結義，剎那間割袍斷義」，遇到事情就切割、牽拖，他要求鄭文燦出來打球、出來說清楚講明白。