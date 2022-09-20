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高虹安論文涉抄襲！沈慧虹競辦提3爭議　籲勿情勒新竹人

▲高虹安博士論文抄襲，沈慧虹辦公室召開記者會呼籲應出面說明。（圖／翻攝自陳建名臉書）
▲高虹安博士論文抄襲，沈慧虹辦公室召開記者會呼籲應出面說明。（圖／翻攝自陳建名臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-20 11:46:202022-09-20 11:47:29

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爆出抄襲，再為新竹市長選舉投下震撼彈。民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今（20）日召開記者會，由競總執行總幹事陳建名、競總發言人劉康彥接連發言，點出高虹安涉嫌抄襲的3大爭議，更表示高虹安用公費成就自己後，回台馬上跳槽鴻海，這種把資策會當「工具人」的模式，都應該一一說明；另外，針對高虹安回應抄襲時，還暗酸前新竹市長林智堅學歷比自己差，劉康彥也痛斥，高虹安應收回歧視性言論。

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▲（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲高虹安獲公費補助出國，除順道攻讀博士學位後跳槽鴻海引發譁然外，現更再被爆料，博士論文抄襲，已違反母校規定。（圖／翻攝自高虹安臉書）
據媒體報導指出，高虹安過去在資策會任職期間，曾獲補助赴美研修，並順道攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但高的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，就連圖片、表格等內容等都完全相同，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用，相關爭議引發各界譁然。

劉康彥表示，高虹安博士論文有3大爭議，首先，高虹安沒有獲得資策會的授權使用，恐已侵犯智慧財產權；接著，其論文符合母校辛辛那提大學抄襲定義，恐需撤銷學位；再者，高虹安取得博士學位後，立刻無縫接軌跳槽到鴻海上班，這是利用公家資源當成自己的生涯跳板，高虹安應該清楚說明這些事情。

另外，針對高虹安暗酸前新竹市長林智堅，聲稱自己是北一女、台大畢業，不是中華大學夜間部才要去就讀台大碩士灌水，劉康彥痛斥，「請問中華大學夜間部怎麼了嗎？認真念書有分日間部、夜間部，有分哪所學校嗎？請高虹安收回歧視性、貶低別人的言論」。

陳建名則表示，高虹安一直說，抄自己的論文有甚麼問題嗎？這種態度相當冷血，也將共同付出的資策會研究人員棄之不顧。高虹安參與的期刊論文，版權不是資策會就是經濟部的，高虹安引用到自己的個人論文內，且沒有註明出處，已經涉及違反著作權法，相信高虹安自己都很清楚問題在哪裡。

陳建名也痛批，高虹安用公家資源取得博士學位後，馬上跳槽鴻海，這樣用國家資源成就自己 ，最倒楣就是資策會。陳建名說，資策會如同高虹安的「工具人」，付薪水還花錢讓高虹安去美國念書，以為是培養國家研究人才，結果卻被高虹安無情對待。

陳建名也說，今年八月高虹安就曾為此赴北檢提告，還說自己是一步一腳印走到今天，這是情緒勒所選民，呼籲高虹安不要選得這麼不堪又委屈，也不要氣急敗壞只會強辯，應該冷靜面對質疑，好好向新竹市民與國人說明。

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