高虹安論文涉抄襲！沈慧虹競辦提3爭議　籲勿情勒新竹人

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劉康彥表示，高虹安博士論文有3大爭議，首先，高虹安沒有獲得資策會的授權使用，恐已侵犯智慧財產權；接著，其論文符合母校辛辛那提大學抄襲定義，恐需撤銷學位；再者，高虹安取得博士學位後，立刻無縫接軌跳槽到鴻海上班，這是利用公家資源當成自己的生涯跳板，高虹安應該清楚說明這些事情。
另外，針對高虹安暗酸前新竹市長林智堅，聲稱自己是北一女、台大畢業，不是中華大學夜間部才要去就讀台大碩士灌水，劉康彥痛斥，「請問中華大學夜間部怎麼了嗎？認真念書有分日間部、夜間部，有分哪所學校嗎？請高虹安收回歧視性、貶低別人的言論」。
陳建名則表示，高虹安一直說，抄自己的論文有甚麼問題嗎？這種態度相當冷血，也將共同付出的資策會研究人員棄之不顧。高虹安參與的期刊論文，版權不是資策會就是經濟部的，高虹安引用到自己的個人論文內，且沒有註明出處，已經涉及違反著作權法，相信高虹安自己都很清楚問題在哪裡。
陳建名也痛批，高虹安用公家資源取得博士學位後，馬上跳槽鴻海，這樣用國家資源成就自己 ，最倒楣就是資策會。陳建名說，資策會如同高虹安的「工具人」，付薪水還花錢讓高虹安去美國念書，以為是培養國家研究人才，結果卻被高虹安無情對待。
陳建名也說，今年八月高虹安就曾為此赴北檢提告，還說自己是一步一腳印走到今天，這是情緒勒所選民，呼籲高虹安不要選得這麼不堪又委屈，也不要氣急敗壞只會強辯，應該冷靜面對質疑，好好向新竹市民與國人說明。