立院將開議！時力喊話《警械使用條例》優先審查

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邱顯智表示，《警械使用條例》就是議事效率不彰的例子。2020 年底就送出委員會的草案，直到 2022 年發生不幸事件後，才急著要審法案。該條例的設計，除了涉及警察如何「依法」使用警械外，也涉及人民因警械使用受到損害的國家賠償或補償。時力黨團希望儘速修正通過《警械使用條例》，除了保障人民受到補償的權利之外，在使用警械後的調查程序，更應讓基層可參與調查，以讓責任判斷符合基層員警面臨的實際狀況，並加強調查的透明性。
邱顯智進一步表示，台灣也需要更嚴謹、定位更清楚的《外役監條例》，因為白領犯罪或貪汙犯在現行標準下太過輕易地就獲得遴選，導致就算判決定讞，在執行階段也很容易到外役監，享受刑期縮短的待遇，削減了刑罰的嚇阻力，必須讓外役監真的成為幫助受刑人回歸社會的功能，而不是白領犯罪或貪污犯縮短刑期減輕處罰的地方。
時力副總召陳椒華表示，在今年五月，行政院終於將《礦業法》草案送進立法院，第十屆立法委員任期早已過半，再次呼籲執政黨黨團，切莫再打假球，應儘速排審《礦業法》，以落實蔡英文總統完成修法的承諾。另外，各界關注的《氣候變遷因應法》雖已經委員會審查完竣，但仍有多條重要條文獲保留，包含中期減量目標、部會分工入法及氣候公民訴訟等議題尚待後續協商，期盼朝野攜手努力，在本會期三讀通過《氣候變遷因應法》，這將是守護環境的重要一步。
時力幹事長王婉諭強調，立法委員的職責不應受到地方選舉的耽擱，《精神衛生法》歷經了十幾年等待，因為多起社會案件，才終於開啟再次修法的機會。因此主責部會及執政黨，不能只抱著「先求有，再求好」的思維，而是應該負責的將該修繕周全的制度修正到位。
王婉諭指出，在遏止散佈性私密影像方面，行政院雖然提出多個修法草案，遺憾的是並未在上個會期達成共識。此外目前政院版的草案也被指出問題不少，例如欠缺管理平台業者下架義務的主要權責機關；數位平台業者的多元樣態及運作模式，也會影響自律與下架機制的樣態。
王婉諭進一步表示，近年來「等待政院版」已成執政黨拖延重要法案審議和通過的托詞，像是大學法和營養午餐專法，這些攸關世代正義和校園生活的重要法案，也有不少委員提出版本，早就可以審議和通過，卻因為等待行政院的版本而停滯不前，呼籲委員會應該盡快排審和協商，行政院也應負起責任盡快將版本送進來討論。