7-11開賣瓶中娃娃！午後紅茶塞熊抱哥 首見雪白小熊維尼
不用飛日本！每年都要搶收的迪士尼「瓶中娃娃」又來了，而且這次台灣市場獨家推出可愛反派「熊抱哥」，只有台灣買得到。KIRIN「午後の紅茶」每年都會推出瓶裝玩偶組合，不管是買飲料送公仔、還是買公仔送玩偶，對粉絲來說，就是款款必收，今年共推出3款飲料組合：小熊維尼、小熊維尼異色款、熊抱哥，9月21日起陸續在7-11門市開賣。
每年都要搶的瓶裝迪士尼娃娃又來了，KIRIN「午後の紅茶」這次推出台灣限定款，把經典的小熊維尼，以及《玩具總動員3》可愛反派角色熊抱哥，全部塞進透明寶特瓶內，共推出3款瓶中娃娃，分別是小熊維尼典藏款無糖紅茶組、小熊維尼異色款無糖紅茶組、熊抱哥經典款奶茶組，雖然表定明（21）日才在7-ELEVEN正式開賣，不過這兩天已經有不少網友先買到，在社群打卡曬照大洗版。
其中人氣最高便是異色小熊維尼，以白藍兩色打造超萌的「雪白系」小熊維尼，讓維尼可愛指數飆升到最高，而熊抱哥組合更是台灣獨賣。兩款小熊維尼都是搭配3罐無糖紅茶，每組259元；熊抱哥款則搭配3罐奶茶，每組269元。娃娃尺寸約有三分之二個瓶身高度，預計近期將掀起一波搶買熱潮。
MUJI無印良品自2017年開始推出在地生產食品，至今累積近20款系列商品，包括奪下去年食品銷售冠軍的即時迷你拉麵、蝴蝶碎餅、年輪蛋糕、冰淇淋等。MUJI無印良品宣布，今年9月再推出兩款食品新品，分別是清涼的即溶氣泡飲系列（99元），共有4種口味，加入冰水就能喝，或是當作調飲基底，以及一包就包含多樣口味的綜合風味水果糖（39元）。