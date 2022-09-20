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7-11開賣瓶中娃娃！午後紅茶塞熊抱哥　首見雪白小熊維尼

▲迪士尼瓶裝娃娃再度於7-11開賣，午後の紅茶這次推出「熊抱哥款奶茶組」台灣獨賣。（圖／葫蘆妹提供）
▲迪士尼瓶裝娃娃再度於7-11開賣，午後の紅茶這次推出「熊抱哥款奶茶組」台灣獨賣。（圖／葫蘆妹提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-20 11:53:472022-09-20 12:06:22

不用飛日本！每年都要搶收的迪士尼「瓶中娃娃」又來了，而且這次台灣市場獨家推出可愛反派「熊抱哥」，只有台灣買得到。KIRIN「午後の紅茶」每年都會推出瓶裝玩偶組合，不管是買飲料送公仔、還是買公仔送玩偶，對粉絲來說，就是款款必收，今年共推出3款飲料組合：小熊維尼、小熊維尼異色款、熊抱哥，9月21日起陸續在7-11門市開賣。

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每年都要搶的瓶裝迪士尼娃娃又來了，KIRIN「午後の紅茶」這次推出台灣限定款，把經典的小熊維尼，以及《玩具總動員3》可愛反派角色熊抱哥，全部塞進透明寶特瓶內，共推出3款瓶中娃娃，分別是小熊維尼典藏款無糖紅茶組、小熊維尼異色款無糖紅茶組、熊抱哥經典款奶茶組，雖然表定明（21）日才在7-ELEVEN正式開賣，不過這兩天已經有不少網友先買到，在社群打卡曬照大洗版。

▲7-11開賣今年全新的迪士尼瓶裝玩偶，小熊維尼一口氣推出經典款及白藍配色的異色款。（圖／取自「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
▲7-11開賣今年全新的迪士尼瓶裝玩偶，小熊維尼一口氣推出經典款及白藍配色的異色款。（圖／取自「7-11全家 各超商新品資訊共享」）
其中人氣最高便是異色小熊維尼，以白藍兩色打造超萌的「雪白系」小熊維尼，讓維尼可愛指數飆升到最高，而熊抱哥組合更是台灣獨賣。兩款小熊維尼都是搭配3罐無糖紅茶，每組259元；熊抱哥款則搭配3罐奶茶，每組269元。娃娃尺寸約有三分之二個瓶身高度，預計近期將掀起一波搶買熱潮。

▲熊抱哥款奶茶組269元，搭配3瓶奶茶。（圖／業者提供）
▲熊抱哥款奶茶組269元，搭配3瓶奶茶。（圖／業者提供）
MUJI無印良品自2017年開始推出在地生產食品，至今累積近20款系列商品，包括奪下去年食品銷售冠軍的即時迷你拉麵、蝴蝶碎餅、年輪蛋糕、冰淇淋等。MUJI無印良品宣布，今年9月再推出兩款食品新品，分別是清涼的即溶氣泡飲系列（99元），共有4種口味，加入冰水就能喝，或是當作調飲基底，以及一包就包含多樣口味的綜合風味水果糖（39元）。

▲MUJI推出即溶氣泡飲系列，共4種口味，每包99元。（圖／業者提供）
▲MUJI推出即溶氣泡飲系列，共4種口味，每包99元。（圖／業者提供）

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