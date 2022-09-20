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iPhone 14還沒來之前！這10支手機最賣　安卓旗艦王是它

▲8月台灣手機市場以iPhone 13 128GB及三星Galaxy A53（8GB/256GB）最受歡迎，隨著iPhone 14系列新機開賣，接下來手機銷售排行勢必大變動。（圖／記者葉政勳攝）
▲8月台灣手機市場以iPhone 13 128GB及三星Galaxy A53（8GB/256GB）最受歡迎，隨著iPhone 14系列新機開賣，接下來手機銷售排行勢必大變動。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-20 13:38:55

iPhone 14系列新機在上周五（9/16）正式登台開賣，其中以iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max買氣最高，甚至可能出現短期缺貨的熱銷狀況，勢必造成台灣手機銷售排位大變動。市調機構公布8月台灣手機市場銷售排行，在iPhone 14新機還沒來之前，蘋果與三星在前20名中各占6席，單機依舊以iPhone 13 128GB及三星Galaxy A53（8GB/256GB）最受歡迎。

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2022年8月台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構公布最新實體通路調查數據顯示，手機市場8月整體銷售量約34.3萬部，買氣較上月慘跌17.5%，除了可能部份消費者忍住換機需求，坐等9月蘋果推出年度新機，傑昇通信也分析指出，在通膨壓力下，消費者經濟信心下滑，進而排擠到手機、筆電等非必要支出，讓購機意願再創歷年新低。

▲2022年8月台灣手機銷售排行。（圖／傑昇通信提供）
▲2022年8月台灣手機銷售排行。（圖／傑昇通信提供）
傑昇通信表示，在8月台灣手機市場銷售排行中，雖然APPLE手機占6席，但除了iPhone 13 128GB穩坐銷售冠軍，其他機型明顯看出名次下滑，主要和果粉觀望iPhone 14發表有關，部分消費者則趁新機發表前，改入手甜甜價的iPhone 13系列，讓庫存本就不多的iPhone 13 Pro Max在新機發表前就不容易買到，間接造成名次滑落，反而是iPhone SE（2022）128G前進兩個名次到第15名。

三星在8月也有6款機型入榜，定位明確的Galaxy S22 Ultra（12G/256G）受惠新摺疊機上市，漂亮價格催出不少Note粉購買，從7月份第20名躍升到8月份第13名，並連莊最賣安卓旗艦；其他則由中階的A系列領軍，Galaxy A53（8GB/256GB）維持排名第二名，蟬聯最熱賣的安卓手機。

▲燦坤，SAMSUNG Galaxy S22 Ultra。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Galaxy S22 Ultra連莊最熱賣的安卓旗艦機。(圖／記者周淑萍攝)
傑昇通信也提到，8月大黑馬當屬OPPO，新進榜3款手機，7月剛上市的Reno 8空降八月份第3名，入門4G手機A57首次進榜就獲得第八名。其他安卓機型，像是SONY Xperia 10 IV在7月首度入榜後，銷售情況穩紮穩打；vivo Y55 5G、Redmi 10C及Note 10 5G均受惠暑期換機及父親節送禮需求，先前就上市的中階與入門手機價格降至甜蜜點，很適合想要進階到5G的小資族群。不過隨著9月中旬三款新機iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max登台開賣，接下來台灣手機市場銷售排行勢必大洗牌。

▲OPPO Reno8系列。(圖/記者周淑萍攝)
▲OPPO是8月台灣市場手機銷售大黑馬，3款手機新進榜，7月剛上市的Reno 8空降第3名，圖為OPPO Reno 8 Pro。(圖/記者周淑萍攝)

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