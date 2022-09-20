iPhone 14還沒來之前！這10支手機最賣　安卓旗艦王是它

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傑昇通信表示，在8月台灣手機市場銷售排行中，雖然APPLE手機占6席，但除了iPhone 13 128GB穩坐銷售冠軍，其他機型明顯看出名次下滑，主要和果粉觀望iPhone 14發表有關，部分消費者則趁新機發表前，改入手甜甜價的iPhone 13系列，讓庫存本就不多的iPhone 13 Pro Max在新機發表前就不容易買到，間接造成名次滑落，反而是iPhone SE（2022）128G前進兩個名次到第15名。
三星在8月也有6款機型入榜，定位明確的Galaxy S22 Ultra（12G/256G）受惠新摺疊機上市，漂亮價格催出不少Note粉購買，從7月份第20名躍升到8月份第13名，並連莊最賣安卓旗艦；其他則由中階的A系列領軍，Galaxy A53（8GB/256GB）維持排名第二名，蟬聯最熱賣的安卓手機。
傑昇通信也提到，8月大黑馬當屬OPPO，新進榜3款手機，7月剛上市的Reno 8空降八月份第3名，入門4G手機A57首次進榜就獲得第八名。其他安卓機型，像是SONY Xperia 10 IV在7月首度入榜後，銷售情況穩紮穩打；vivo Y55 5G、Redmi 10C及Note 10 5G均受惠暑期換機及父親節送禮需求，先前就上市的中階與入門手機價格降至甜蜜點，很適合想要進階到5G的小資族群。不過隨著9月中旬三款新機iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max登台開賣，接下來台灣手機市場銷售排行勢必大洗牌。