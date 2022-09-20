MLB／下一站古柏鎮？Scherzer投6局完全比賽奪生涯200勝

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本場比賽Scherzer投出完美的6局，不只沒被打出任何安打，連一次保送也沒送，今天投了68球中有高達47球是好球，完全看不出是剛傷癒歸隊的選手，可惜因為剛復出，所以教練團為了保護他，在他6局投完就將他換下場，無緣繼續挑戰紀錄。
相較於Scherzer，釀酒人隊的先發投手，去年國聯賽揚獎得主Corbin Burnes近期陷入低迷，今天第4局先被大都會主砲Pete Alonso轟出三分砲，第6局再被Brandon Nimmo、Francisco Lindor打出「背靠背」的三壘安打，Daniel Vogelbach的二壘安打成為壓垮他今天的最後一根稻草，單局大都會再打回2分，Burnes本場比賽5.2局的投球就被打7支安打失5分，吞下本季第8敗。
雖然在Scherzer退場後，Tylor Megill接替投球，一上場就挨了釀酒人隊Rowdy Tellez一支兩分砲，但這也是釀酒人隊本場比賽唯二的分數，釀酒人整場只打出4支安打，無力追回失分。
38歲的Scherzer好像沒受到任何年紀的影響，今天奪下10勝後，也是生涯第12季至少拿下10場勝投的賽季，從2010年以來，所有「完整賽季」的勝投都超過10場，要不是2020賽季因疫情影響賽季縮水，他的生涯紀錄會更加偉大。
Scherzer今天奪勝，同時也是大聯盟史上第113位、現役第3位勇奪200勝的選手，目前聯盟中拿下200勝的投手還有包含生涯243勝的「太空王」Justin Verlander，以及223勝的「Z魔神」Zack Greinke，都是可能進入古柏鎮棒球名人堂的傳奇投手。
除了Scherzer達成里程碑，大都會本場比賽獲勝後，也讓他們確定進入本季季後賽，但還不確定是會以外卡或是國聯東區冠軍的身份，因為目前跟國東排名第二的「衛冕軍」亞特蘭大勇士只有1場勝差，排名隨時有機會互換，而本次季後賽，也是繼2016年以來，睽違近6個賽季，大都會再度嚐到季後賽滋味，也是新老闆Steve Cohen買下球隊之後，第一次的季後賽之旅，讓他近年來的「大灑幣」補強，成果慢慢出現。