漢堡王請客！限5天「華堡免費吃」：加碼送美美LINE貼圖
每個月必吃的「免費華堡」又來了！漢堡王公布9月華堡日好康，9月22日至9月25日先在官網開放預購，9月26日當天開賣，買指定華堡系列套餐就免費送小華堡，且本月再加碼，活動期間預訂華堡套餐，另外加送漢堡王和H.H先生合作推出的聯名LINE貼圖「愛吃漢堡王的美美」。樂檸漢堡將於9月23日在台北開出首間街邊店，廣為人知的「短褲優惠」也升級，穿短褲買早餐免費送雞塊。
漢堡王每個月免費請吃華堡的活動深受消費者歡迎，9月「華堡日」好康出爐，9月22日至9月25日在官網預訂指定華堡系列套餐，選擇9月26日取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，就可免費獲得小華堡。若提前預購並在華堡日當天完成取餐，加碼抽20份華堡兌換券。9月26日華堡日當天，在門市出示粉絲專頁截圖，或於官網輸入優惠碼，買指定華堡系列套餐同樣可獲得小華堡。
9月好康不只如此，漢堡王這次和百萬插畫家H.H先生合作，推出限量LINE貼圖「愛吃漢堡王的美美」，內含8張圖案，肉感女神美美配上趣味文字「小心點，我要重磅出擊了」、「有美食誰還需要愛情？」豪放表態，活動期間用會員身分預訂華堡系列套餐就有機會獲得。9月22日至10月17日期間，用會員身分買韓式泡菜系列及安格斯系列套餐、大餐，同樣可獲得聯名LINE貼圖，送完為止。
從嘉義起家的樂檸漢堡，9月23日起將在台北開設第一家街邊店，「忠孝敦化門市」位於忠孝東路四段223巷，當天上午11點至下午2點半試營運。而廣為人知的「短褲優惠」，只要穿短褲到門市點餐，除了薯條變大、青檸變大，現在也能選多送雞塊1塊。