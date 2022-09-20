短今喝醉糗態流出！嗆聲5分鐘後躺平 網虧：秒變睡美人
上週適逢中秋佳節，啦啦隊女神們犧牲私人時光，努力在球場上勁歌熱舞，準備各式主題趴，中信兄弟啦啦隊的可愛女孩們昨（19）日終於有空檔能聚在一起舉辦烤肉趴，氣氛相當熱鬧，因為結婚生子暫離球隊的粿粿也帶著老公現身，人氣成員短今開心小酌後喝醉，被成員們扶到床上休息，公主般睡相因此外流了！
短今在IG自曝喝醉糗態，透露很興奮的用心打扮，妮可還問她是不是剛上節目，「沒想到我最美的獨照全在我喝醉後，喝了3杯梅酒，選手倒下，謝謝你們照顧倒地選手，雖然我不記得是誰，但我很感動起床的時候，我還是公主式躺在床上，你們是天使。」
限時動態的影片裡，只見一群人在頂樓烤肉，短今喝了3杯摻有雪碧的梅酒後，嗨到開始跳舞，原本還嗆別人划拳划得太爛，結果她不到5分鐘就頭暈了，「陣亡」後被攙扶椅子上，身子搖搖晃晃，旁人關心呼喊「妳還好嗎？不太好對不對，Are you OK？」她雙眼迷濛無法回應，結果被扶到床上休息，表情相當唯美，彷彿睡美人的公主一樣沉沉入睡。
沒想到球場上的「極品大隻馬」、活潑搞笑的短今，酒量竟然如此慘烈，成為中信兄弟啦啦隊第一位被擊沉的少女，成員們猛拍她的糗態笑翻眾人，粉絲打趣說「嗚嗚，短今姐姐變睡美人」、「連倒下去的速度也不能輸」、「一秒變醉美人」！