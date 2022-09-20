林予晞「玩物喪志」近視1000度　奶奶有先見之明

林予晞加盟新東家「青春期影視娛樂」，成為姚淳耀、范少勳的同門師妹。18日她的最新個人攝影展《36》在台中舉行開幕式，有她環遊世界的足跡，也有過去從未曝光過的私人生活面貌。包括了不滿周歲時，奶奶抱著她戴著爸爸學士帽的可愛模樣，也有奶奶過世前，妹妹與奶奶雙手交疊的感人時刻。
《36》是她個人第三次的巡迴攝影展。會以「36」為題，是因為在36歲的去年，奶奶的過世讓她對生命的經驗有了不同的想法。她出席開幕式時感性表示，奶奶在她心中一直是一個很威嚴的存在，對學業成績、生活品行一直很有要求，特別是奶奶不喜歡她愛打電動的這項興趣，總是會嘮叨著「玩物會喪志」、「這樣眼睛會變成烤番薯」。
林予晞自嘲：「看來奶奶很有先見之明，因為我後來近視高達1000度，心靈上也很脆弱敏感。」但她也坦言，面對奶奶的離開，她無比傷心，而當時又逢三級警戒，她工作停擺，「就像被困在太空艙中，只能與這份悲傷共處。」
而且在創作的過程中，她也重新梳理了與父親的關係。好比小時候不太理解爸爸對她為什麼都很嚴厲，常常只會拋下一句「常回家」，沒頭沒尾的。但透過照片的觀察，看見爸爸眼神、肢體的動作，她才理解到爸爸想說的是：「我會想妳，能不能常回家讓我看看。」