高虹安反擊論文抄襲爭議　柯文哲讚賞：一級戰將！

民眾黨新竹市長參選人高虹安再度遭到質疑博士論文涉嫌抄襲一事，引發外界關注。對此高虹安今（20）日上午也親自召開記者會，提出校方的相關聲明與信件，證實校方認證「沒有抄襲或剽竊問題」。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，也直呼高虹安是「一級戰將」，指稱「以後應該要學高虹安，面對這種抹黑的選舉技術，先設計好口袋戰術，然後誘敵深入一舉殲滅，讚！」
高虹安今日於民眾黨中央黨部召開記者會，公布自己與美國辛辛納提大學的相關書信內容，明白表示校方接獲多次匿名檢舉，也都明白回應論文並未涉及抄襲或剽竊，甚至還提醒高虹安「是否涉入相關政治事件？」高虹安也強調「難怪台灣選舉很少有正常人，一到選舉充滿惡意。」
對此身兼民眾黨主席的柯文哲今日接受媒體訪問時，也相當自豪地表示「高虹安實在是一級戰將」，並反問「面對林智堅的論文抄襲事件，你們是相信民進黨還是相信台大？現在要處理高虹安的博士論文抄襲問題，你們是要相信鏡新聞，還是要相信美國辛辛納提大學？」
「我覺得是這樣，以後應該要學高虹安，面對這種抹黑的選舉技術，先設計好口袋戰術，然後誘敵深入一舉殲滅，讚！」言談之中，柯文哲毫不避諱對於高虹安的讚賞。現場媒體也詢問，近日來外界對於高虹安的攻擊增加，是否因為有機會當選？對此柯文哲也直言「沒有人罵才代表你沒有行情」，選舉就是步步為營，然後把最好的一面呈現給民眾，「不過最重要是這樣，自己要有料，你是草包，我就說產品不好，怎麼包裝，怎麼找廣告公司還是不好賣。」