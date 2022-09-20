嘉南平原是大地震火藥庫？學者估這「4條斷層」最危險
台東前（18）日發生芮氏規模6.8的強震，嚇壞全台民眾，且無論是主震前規模6.4的前震，或後續一連串的餘震都讓人餘悸猶存，對地震的恐懼也讓台灣人關心下次可能發生大地震的地區在哪？有部分學者就直接點名，位於西部地區的「嘉南平原」就是下個留意強震的地點！中央氣象局地震測報中心主任陳國昌今（20）日坦言，該地區是目前確實是氣象局觀察的「重中之重」，其中有3、4個斷層更是在多年累積能量的情況下，相當具有威脅！不過由於嘉南平原許多斷層皆在人口稠密區，為了避免引起恐慌，氣象局無法透露太多細節。中正大學地震研究所副教授石瑞銓也提醒，以歷史資料來看，嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，有幾個斷層已經長時間沒有錯動，所以現階段確實有一定的危險性，民眾只能從平時做好防震準備因應。
石瑞銓指出，嘉南地區在1906年發生芮氏規模7.1的「梅山地震」，其主要錯動的是「梅山斷層」，在1906年的前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，因此反推到現在，2022年和1906也有110多年的相隔，在長期累積能量下，自然成為關注焦點。此外，還有1964年「白河地震」的「木屐寮斷層」，其在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示是在17世紀，當時情況相當嚴重，若資料屬實，其實離現在也有一段時間，都是有錯動的可能。其餘包括上一次錯動時間在1946年的新化斷層、1941年的嘉義的中埔地震等等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。
石瑞銓說道，嘉南地區在白河地震後，可以說是沒有再發生任何大型地震，只有1999年芮氏規模6.4的「嘉義地震」，不過他強調，此次地震大部分原因是「921集集大地震」後，觸動到周邊斷層引起的間接性地震，並非當地斷層主動錯動，因此若嘉南平原發生像過去的大型地震，以現在的地表狀況，影響將相當巨大。
針對此議題，陳國昌說：「嘉南地區有很多斷層，還有10個左右的斷層在人口密集區，其中有3、4個氣象局正密切注意，但不能透露，不過無論這些斷層潛勢高不高，在多年累積能量的情況下，確實要別注意。」若真的發生大地震，大樓倒榻等嚴重災情都有可能發生，危害性相當大。
此外，陳國昌也說，位於台北地區的「山腳斷層」屬於正斷層，雖然隨時都在在張裂，但危險性、威脅性比較低，要發生大地震醞釀時間很長，應該50～100年都不會有錯動，不過若真的發生，台北地區可能會陷落，海水可能會由淡水河灌入，一部分地區會變成沼澤，但氣象局短時間內並不擔心。
至於此次台東地震，陳國昌表示，目前台東地震的整體序列已走到尾聲，推測未來還會有餘震，但頻率將繼續拉長，從1天1~3次變成1週1次，大約1個月的時間就能完全結束，今明兩天是主震發生後的第2、第3天，因此仍不排除有規模5以上的地震發生，但機率已經非常低。