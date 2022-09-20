交通局週末加班批陳時中政見？柯文哲：你鬼扯當然要辯護
民進黨台北市長參選人陳時中18日召開記者會，針對士林北投交通提出「快暢通」計畫，針對洲美快速道路以及百齡橋提出改善措施，不過北市府交通局也在當天稍晚發表新聞稿，表示陳時中提出的計畫，北市府都有做過可行性評估，都為不可行或需再深入研究。不過此舉也挨批「市府加班批陳時中政見，北市府變側翼？」對此台北市長柯文哲今（20）日也直言「如果你鬼扯，我們公務員當然要為我們過去的努力辯護。」
針對陳時中召開「士林北投前瞻路網十年計畫」記者會，以「快暢通」主軸，提出洲美快速道路及百齡橋等相關改建計畫，台北市交通局當天晚上就發出新聞稿，表示陳時中提出的相關計畫，市府都有做過可行性評估，洲美快速道路延伸至國道一號的計畫已被評估為「不可行」，至於百齡橋提高等相關計畫，則是要進行更詳細的研究。
不過針對交通局發布的新聞稿，陳時中團隊則質疑「週末加班批評陳時中的政見？」甚至痛批北市府轄下局處變成柯文哲跟黃珊珊的側翼，幫忙攻擊其他黨派的參選人。對此台北市長柯文哲今日受訪時也出面解釋，表示每個公務員還是要捍衛自己的政績，「有批評我們當然會回頭看，我們是真的做得不好還是怎樣。」
「還是要再講一遍，交通計畫絕對不是在地圖上畫一條線。」柯文哲直言，陳時中的交通路網政見，還是要先注意各個面向，「那個下面有沒有箱涵？是不是運用到河川地？會不會佔到平面道路？我跟你講，你好歹研究一下。」柯文哲說，北市府早已做過相關研究，評估不可行了，「那你要講在那個基礎上你要怎麼改，如果沒有，提出來只是被人家嘲笑而已。」
柯文哲強調，市府被外界批評，一定會轉頭檢討是不是哪裡做得不好，「但相對的如果你鬼扯，我們公務員當然要為過去的政績努力辯護。」